Da 11mila a 51mila euro: il "conto" shock di un hotel di Milano per il "caro bollette"

Quasi il 400% in più. Un aumento mostruoso, spaventoso, a fronte di un consumo minore. Un aumento che rischia di mettere in ginocchio un'attività. La bolletta di un hotel di Milano è diventata l'emblema del "caro bollette" scattato nel nuovo anno in tutta Italia dopo la crescita del costo dell'energia. Stando a quanto denunciato dalla Lega, che ha reso noto il caso, l'albergo meneghino a gennaio del 2021 si è trovato a pagare un conto di 51.151 euro rispetto agli 11.136 euro del gennaio 2021, con una "mazzata" di oltre 40mila euro in più.

"Dopo mesi di divieti e restrizioni causati dalla pandemia", ora l'imprenditore "deve fare i conti con il salasso energetico. Peraltro, nel 2022 i consumi dell’hotel si sono ridotti del 30%, un dato che rende ancora più drammatico il conto dell’ultima bolletta", hanno sottolineato dal Carroccio.

“Stiamo lavorando su provvedimenti concreti, a fronte di una vera e propria emergenza nazionale che impone scelte rapide. L’Italia è in pericolo: queste bollette frenano la ripresa e mettono in ginocchio famiglie, artigiani, commercianti e imprese. Bene che tutti i partiti siano d’accordo con la Lega, ora bisogna passare dalle parole ai fatti", il commento del leader leghista, Matteo Salvini.

"Una vera e propria stangata dopo i lunghi e pesanti sacrifici degli albergatori durante la pandemia. Sono tantissimi gli hotel e le imprese milanesi che rischiano di dover chiudere i battenti per sempre a causa di questi rincari folli. Bisogna agire ora per arginare questa emergenza nazionale, prima che sia troppo tardi", hanno rimarcato i parlamentari milanesi della Lega, Fabio Massimo Boniardi, Giulio Centemero, Jari Colla, Maria Cristina Cantù, Igor Iezzi, Luca Toccalini e Federica Zanella.

Giovedì scorso, proprio per protestare contro il caro bollette, il comune di Milano e regione Lombardia avevano deciso - su iniziativa dell'Anci - di spegnere le luci al Pirellone, al Castello e a palazzo Marino. "Per primi e da tempo - aveva spiegato il presidente lombardo Fontana - abbiamo sollecitato l'Europa e il nostro governo a intraprendere azioni forti e decisi per contrastare questa emergenza. Il 'caro-bollette', solo per il sistema sanitario pubblico, comporterà nel 2022 un aumento di costi pari a oltre 140 milioni di euro, circa - aveva concluso il governatore - il 45% in più dell'anno passato".

Sulla stessa lunghezza d'onda il sindaco meneghino, Beppe Sala, che aveva evidenziato che i rincaro incidono "negativamente sui bilanci degli enti locali limitando la possibilità di erogare con continuità i servizi pubblici ai cittadini". Anche lui aveva poi chiesto al governo "ascolto e misure per il bene delle nostre comunità".