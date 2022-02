I teatri di Milano spegnono le luci contro il caro bollette

Si spegnono le luci su Milano, giovedì sera, per un'ora, non solo al Castello Sforzesco e a Palazzo Marino, ma anche a teatro. L'iniziativa di Anci (Associazione comuni italiani) è una forma di protesta contro l'aumento dei costi dell'energia. Il comune di Milano, come annunciato dal sindaco Beppe Sala, ha deciso di aderire spegnendo le luci a Palazzo Marino e al Castello dalle 20 alle 21 di giovedì sera e, ora, anche il Teatro Lirico e il Teatro Nazionale, entrambi gestiti da Stage Entertainment, annunciano l'adesione all'iniziativa.

Le luci, quindi, si spegneranno alle 20 anche davanti al Lirico (dove sarà in scena Virginia Raffaele con 'Samusà', che ha esordito in prima assoluta mercoledì) e al Nazionale (dove invece sono in corso le prove generali del musical Pretty Woman, che tornerà in cartellone a breve).

Costi superiori del 30 per cento

"Il ritorno a grande richiesta di Pretty Woman ci costa già il 30 per cento in più rispetto ai soli tre mesi precedenti per l'aumento dell'energia", commenta Matteo Forte, amministratore delegato per l'Italia dI Stage Entertainment: "Un gesto simbolico (spegnere le luci, n.d.r.) che vuole porre l’attenzione al nostro settore, tra i più penalizzati dalle ‘restrizioni’ della pandemia e che ora si trova a fare i conti anche con il ‘caro-bollette".