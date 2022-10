Il palazzo del Comune che rimane con le luci accese per tutta la notte

In tempo di necessità di risparmio energetico non mancano le situazioni paradossali. Come quella denunciata dalla Lega per i nuovi edifici comunali di via Sile, a Milano, in zona Corvetto. "Hanno le luci accese sia durante il giorno che di notte, ormai da due giorni", commenta Silvia Sardone, eurodeputata e consigliera comunale della Lega.

"Sala impone l'Area B, chiedendo di cambiare l'auto anche a chi l'ha comprata sei anni fa, ma poi lascia edifici pubblici di sette piani con la luce accesa di notte per giorni, con un notevole esborso per le case comunali", prosegue l'esponente del Carroccio.

"Possibile che nessuno in Comune si sia accorto di un enorme edificio illuminato di notte?", si chiede Davide Ferrari Bardile, consigliere del Municipio 4.