Quanto potrebbero risparmiare i milanesi sulle bollette del gas e dell'elettricità

Un risparmio in bolletta tra il 10 e il 20 per cento ottimizzando i consumi con 'buone pratiche' e abbassando la temperatura senza patire comunque il freddo. Ne è convinto Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A, spiegando a Milano di avere iniziato a valutare i possibili effetti del piano di austerità messo a punto dal governo per fronteggiare gli aumenti di costo dell'energia.

"Ci sono risparmi che possono essere abbastanza significativi", ha detto Mazzoncini, "e che sono molto legati a come si comportano i cittadini". Il numero uno di A2A ha fatto anche alcuni esempi di 'buone pratiche', come quella di "evitare di fare una lavatrice per due calzini". L'ottimizzazione dei consumi, secondo Mazzoncini, "incide per circa la metà della parte prescrittiva, quindi in maniera significativa". Per 'parte prescrittiva' Mazzoncini intende i risparmi dettati da decisioni imperative come l'eventualità di abbassare la temperatura fino a 19 gradi. Secondo l'ad di A2A, non serve nemmeno insistere più di tanto sull'argomento delle 'buone pratiche', perché sarà proprio l'aumento delle bollette a indurre i cittadini a praticare il risparmio.

Il governo ha allo studio un piano che prevede, da una parte, regole per risparmiare, come l'abbassamento della temperatura negli edifici e l'accensione dei termosifoni per un'ora in meno al giorno, e, dall'altra parte, incentivi per famiglie e imprese.