Caro energia, il Comune mapperà gli sprechi. Bocciati i fondi per sostenere le famiglie

Un piano per sostituire gli infissi negli stabili comunali. Nuove 'comunità energetiche' e pannelli fotovoltaici su tutte le scuole e gli uffici pubblici. Un piano per diffondere il teleriscaldamento in tutta Milano. E lampioni alimentati da pannelli fotovoltaici. Sono i punti approvati di un ordine del giorno presentato in consiglio comunale dalla Lega giovedì sera, nell'ambito del dibattito sul 'caro energia'. Il documento è stato votato per parti separate e diversi punti sono stati respinti dai consiglieri.

Tra i punti bocciati, la sostituzione di tutte le caldaie più inquinanti negli edifici pubblici e nei caseggiati di edilizia residenziale pubblica. Bocciato anche un fondo per sostenere i rincari degli utenti del teleriscaldamento e, in generale, delle famiglie con un Isee sotto i 20mila euro. Respinta la proposta di chiedere ad A2A di redistribuire gli 'extraprofitti' alle famiglie e ai commercianti in difficoltà, nonché quella di azzerare i rincari delle bollette per chi abita nelle case popolari gestite da MM.

"Tutti gli aiuti ai cittadini e alle imprese in difficoltà sono stati bocciati", ha commentato Samuele Piscina, consigliere della Lega: "Non esiste più la sinistra che difendeva le classi più bisognose. Il Comune deve dirci se vuole fare la stessa politica di Regione Lombardia, contenendo gli aumenti delle bollette nelle case Aler, oppure far pagare ai cittadini cifre abnormi".

Nella stessa seduta è stato approvato un ordine del giorno presentato da Fratelli d'Italia con cui si chiede di completare la mappatura degli sprechi energetici delle proprietà comunali, velocizzare i progetti per l'utilizzo dei fondi del Pnrr per il risparmio energetico, ottimizzare l'illuminazione pubblica e incrementare la campagna di sensibilizzazione sugli sprechi energetici, anche in collaborazione con A2A.