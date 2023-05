Per la carriera 'alias' in Statale non serve più 'il nulla osta' di uno specialista

Da adesso gli studenti in transizione non avranno più bisogno del nulla osta del medico per intraprendere la carriera alias all'Università degli studi di Milano.

Dal 2018 professori, studenti e personale tecnico della Statale possono già usare il nome da loro prescelto per il proprio percorso accademico. Ora, però, non servirà più nemmeno il certificato di uno specialista per avviare il percorso alias. A deciderlo il senato accademico che ha avviato una nuova procedura per la carriera alias accogliendo le richieste degli studenti.

Il precedente iter per avviare la carriera alias prevedeva l'obbligo di presentare un certificato medico che attestasse l'incongruenza di genere. A motivare la richiesta degli studenti di superare questo vincolo è stata anche la depatologizzazione della transizione di genere da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità, oltre al fatto che il nulla osta non veniva rilasciato a persone non binarie o che non volessero iniziare il percorso di transizione.