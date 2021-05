In Duomo è apparso un mega cartellone: "Banksy sei felice?"

Un mega cartellone bianco. Tre parole in nero, con un primo messaggio. E una in rosso, con un secondo. Blitz artistico giovedì mattina in piazza Duomo a Milano, dove è apparso un mega telone bianco con la scritta "Banksy are you happy?", letteralmente "Banksy sei felice?". Il poster, gigante, è stato affisso sulla facciata della Cattedrale lato Rinascente da un uomo su una piattaforma aerea e ha immediatamente attirato l'attenzione di decine di passanti.

Inizialmente sono state "sistemate" le parole "Banksy are you" in nero - "Banksy sei tu", quasi una sorta di provocazione - e poi è stato aggiunto "happy?". Il nome, nel mondo della street art, è di quelli che contano. Si tratta, infatti, dell'artista di Bristol la cui identità non è mai stata svelata, tanto che è considerato lo street artist sconosciuto più famoso al mondo.

L'affissione in Duomo - Foto Ig/ mp13666

Difficile dire, però, se Banksy c'entri davvero. Lo stile - l'artista britannico usa soprattutto stencil - non sembrerebbe il suo e in più il momento scelto per il blitz - con il conseguente rischio di essere "scoperto" - non è tipico di Banksy. Inoltre, al momento dai suoi canali ufficiali non sono arrivate rivendicazioni, mentre i social si sono già riempiti di immagini dell'affissione nella piazza simbolo di Milano, dove tra l'altro l'artista non ha mai "colpito".

Molto più probabile che si tratti di un'operazione di guerrilla marketing, evidentemente ben riuscita. Venerdì al Teatro Nuovo di Milano partirà una mega mostra immersiva dedicata proprio all'artista di Bristol e non è escluso che ci sia un qualche collegamento. Così come non è escluso - e con Banksy il mistero è la prassi - che sia un'operazione pubblicitaria per lanciare qualche altra iniziativa.

L'affissione in Duomo - Ig/bonsai_supertram