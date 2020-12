"Prenderesti mai del veleno?": a Milano poster shock contro l'aborto, furia delle donne

Una donna stesa a terra, svenuta, con un candido abitino bianco e in mano una mela rossa, evidente richiamo alla Biancaneve avvelenata. Poi, in alto, su sfondo rosso, una domanda che cancella ogni potenziale dubbio: "Prenderesti mai del veleno?". Un po' più sotto a destra, invece, l'hashtag scelto dai responsabili: ”#dallapartedelledonne". Quelle stesse donne che però si sentono offese, attaccate, denigrate.

È bufera a Milano sulla campagna di comunicazione firmata dall'associazione "Pro Vita & famiglia" contro la "Ru486", la pillola abortiva che - per scelta del ministero della salute - può essere utilizzata per interrompere la gravidanza fino alla nona settimana senza necessità di ricovero. La bomba è esplosa domenica, quando in città - all'angolo tra via Vigoni e via Mercalli - è apparso un poster che paragona, senza troppi giri di parole, il farmaco a un veleno che "mette a rischio la salute e la vita della donna e uccide il figlio nel grembo".

"Non ci sono parole per descrivere questo vergognoso manifesto pubblicitario affisso a Milano - l'accusa di 'Casa delle donne', la prima associazione a far sentire la propria voce -. Si tratta di una indegna menzogna e di una grave violazione del corpo e della dignità delle donne. L’ennesima violenza che non siamo disposte a tollerare. Chiederemo chi ha autorizzato questa affissione e siamo pronte a un’azione significativa che faccia sentire la nostra voce contro questo abuso".

Poco dopo è stata la volta di "Non una di meno", altro storico gruppo che si batte per la difesa dei diritti delle donne. "Non bastavano i negazionisti del covid, ci mancavano pure quelli della pillola RU486 e del diritto all'interruzione volontaria di gravidanza. È grave - hanno spiegato - che sia stata permessa l'affissione di una campagna di disinformazione medico-scientifica e di attacco ai diritti delle donne così plateale. Chiediamo che venga rimossa immediatamente, la città e lo spazio pubblico non sono la bacheca privata degli 'uomini che odiano le donne', dei cattofondamentalisti negazionisti che non sopportano il semplice principio per cui chiunque decide del proprio corpo e della propria vita".

E in effetti da chi è stata autorizzata l'affissione. Dal comune la prima voce arrivata è stata quella di Diana De Marchi, consigliera Pd e presidente della commissione pari opportunità di palazzo Marino. "Ho scritto a tutti i referenti, resta sempre il tema purtroppo che il comune può intervenire solo sui nostri spazi. Adesso verifichiamo, spero che negli uffici rispondano in queste giornate", ha scritto in un commento sui social. "Comunque come abbiamo già fatto, ci faremo sentire tutti e tutte insieme. Ci siamo già attivati per farlo rimuovere perché è inaccettabile: la libertà delle donne va rispettata sempre, loro sanno scegliere in modo consapevole e responsabile, nel rispetto della legge".

Da "Pro Vita & famiglia", invece, hanno rivendicato le loro affissioni - apparse anche a Roma e Verona - e dal sito ufficiale hanno fatto sapere che, secondo loro, "la Ru486 può causare emorragie, gravidanze extra uterine, infezioni, setticemie, distruzione del sistema immunitario, depressione e anche la morte". Considerazioni su cui, evidentemente, né l'agenzia italiana del farmaco, né il ministero della salute erano però d'accordo.