Le cartolerie di Milano diventano sedi dell'anagrafe

Oltre alle edicole e alle tabaccherie, anche le cartolibrerie diventano "sportelli di quartiere" per il rilascio di certificati anagrafici a Milano. E' il frutto della convenzione firmata tra il Comune e l'associazione Cartolibrai di Confcommercio. I certificati che possono essere rilasciati sono quattordici, al costo massimo di due euro: Contestuale (Nascita, Residenza, Cittadinanza, Esistenza in vita), Contestuale Aire, Contestuale e stato di famiglia, Cittadinanza, Convivenza di fatto, Esistenza in vita, Matrimonio, Morte, Nascita, Residenza, Stato di famiglia, Stato libero, Unione civile, Certificato di Contratto di Convivenza.

In questa prima fase, saranno diciassette le cartolibrerie che offriranno il servizio. I certificati vengono rilasciati a chi ha la residenza a Milano o nei Comuni che aderiscono ad Anpr, l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, banca dati nazionale delle anagrafi comunali.

Le cartolibrerie aderenti al servizio

Municipio 1 C.so di Porta Romana, 107 Foro Buonaparte, 53 Municipio 2 Viale Monza 61/a Municipio 4 Viale Umbria, 17 Viale Mugello, 7 Via Negroli, 24 Municipio 6 Alzaia Naviglio Pavese, 34 Via Cola di Rienzo, 2 Viale Famagosta, 2 Via Inganni Angelo, 54 Municipio 7 Piazza Ambrosoli Giorgio, 3 Municipio 8 Via Val Trompia, 19 Via Canonica Luigi, 89 Via Canonica Luigi, 72 Via Tartaglia Nicolò, 29 Municipio 9 Via Imbonati Carlo, 58 Via Lussimpiccolo, 1.