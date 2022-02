La Casa delle Donne resta in via Marsala: ha vinto il bando del comune di Milano

Aveva comunicato di essere stata esclusa dal bando di assegnazione della sua attuale sede (a Milano in via Marsala) per "vizio di forma facilmente sanabile", ma alla fine l'associazione Casa delle Donne ha vinto il bando e resterà per altri sei anni nello spazio che ha difeso 'con i denti'. La notizia è arrivata venerdì 4 febbraio. Insieme ad altre quattro associazioni (Cadmi, Cerchi d'Acqua, Ced e Casa delle Artiste), la Casa delle Donne ha ottenuto anche il comodato d'uso, come previsto dalla legge di bilancio di dicembre 2020 per le associazioni che lottano per la libertà delle donne.

"La casa è nostra, è di tutte le donne. Abbiamo vinto il bando. Sono stati giorni difficili, di grande tensione ma finalmente oggi abbiamo ricevuto la grande notizia: la Casa delle Donne di Milano ha vinto il bando con quindici punti di vantaggio. Grazie, grazie di cuore per averci supportato. Alle socie e a tutt? quell? che ci si sono strett? attorno. Continueremo a lavorare per i nostri obiettivi, per essere lo spazio nella città di Milano dedicato alle donne. Continueremo a lavorare, sí, ma oggi concedeteci di festeggiare", si legge in un messaggio su Facebook.