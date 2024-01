La casa dei Ferragnez in affitto a 35mila euro al mese

La casa di Chiara Ferragni e Fedez è stata messa in affitto. O meglio. La vecchia casa dei coniugi Ferragnez. Il lussuoso appartamento in CityLife, che i due hanno lasciato da poco per spostarsi in un’altro attico dello stesso quartiere di Milano, può essere preso in affitto per la modica cifra di 35mila euro al mese. A proporla è l’agenzia immobiliare Roseto Prestige che sul suo sito web presenta lo stabile in tutti i suoi dettagli.

L’appartamento si trova all’undicesimo piano e dispone di quattro camere da letto e quattro bagni, per una metratura totale di 477 metri quadrati e con la dotazione di tre porti auto. Un prezzo sicuramente molto elevato, anche secondo gli utenti di Instagram che hanno scovato l’annuncio. In effetti, confrontando gli annunci in rete di appartamenti in affitto in quella stessa zona e con metrature simili, il prezzo dell’ex abitazione dei Ferragnez sembra parecchio gonfiato.

Intanto, Chiara Ferragni e Fedez si sono trasferiti non molto lontano, in un nuovo appartamento di lusso ristrutturato secondo tutte le necessità dei due.