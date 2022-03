A Milano una casa accoglienza sarà intitolata a Fabrizio Frizzi

Sarà intitolata a Fabrizio Frizzi, l'amatissimo presentatore scomparso a marzo 2018, una casa che ospiterà le famiglie dei bambini in cura negli ospedali di Milano. Casa Frizzi verrà inaugurata in zona Ortica e conterà sei diversi appartamenti.

Nella mattinata di martedì 29 marzo è avvenuta alla presenza del sindaco, Beppe Sala la posa della prima pietra della casa promossa da Unitalsi (Unione nazionale italiana trasporto ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali), che ha ricevuto la benedizione dell'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini. "Assistere un figlio malato non è facile per qualsiasi famiglia - le parole del primo cittadino -. Doverlo fare a chilometri di distanza dalla propria abitazione può essere davvero insostenibile, anche sul fronte economico. Per dare sollievo e speranza alle mamme e ai papà che vivono la sofferenza e la preoccupazione di un bambino gravemente malato e ricoverato in uno degli ospedali della nostra città nasce la Casa di accoglienza Fabrizio Frizzi".

Con il 'Progetto dei piccoli' di Unitalsi "sei famiglie - ha spiegato Sala - potranno soggiornare gratuitamente a Milano, così mamme e papà potranno stare accanto ai loro piccoli nel corso della degenza. Sarà l'ex oratorio dell'Ortica a ospitare la casa".