Milano, neonati mai più soli in ospedale: a Niguarda apre la 'casa' per le neomamme

Una vera e propria seconda casa, provvisoria ma fondamentale. Perché permetterà alle mamme di non dividersi dal loro piccolo. Il Niguarda di Milano ha inaugurato venerdì mattina "l'alloggio per le neomamme", un ambiente dotato di 4 posti letto per consentire alle donne di stare vicino ai neonati nel caso in cui si prolunghi la permanenza in ospedale per i loro piccoli.

“Quest’area nasce con l’obiettivo di offrire alle neomamme un ambiente confortevole a misura di a casa in cui poter rimanere giorno e notte e non allontanarsi dal proprio neonato che, per vari motivi clinici, non può essere dimesso subito dopo il parto”, ha commentato Marco Bosio, direttore generale di Niguarda, che ha potuto costruire l'opera grazie al contributo del Rotary club Milano San Babila con la collaborazione di club esteri.

"Una situazione tipica che necessita di un allungamento della permanenza del piccolo in ospedale dopo la nascita è l’ittero, che prevede qualche giorno di fototerapia per essere risolto. A questa poi si affiancano tutte le altre condizioni che richiedono una coda extra del ricovero per l’adattamento del neonato alla vita extra-uterina, come ad esempio cali ponderali ingiustificati o ulteriori accertamenti diagnostici", hanno spiegato dall'ospedale.

“Per noi si tratta di un gesto fatto col cuore, un gesto di vicinanza per portare benessere alle mamme e ai bambini sin dai primi istanti di vita, un gesto che rispecchia i valori fondanti dei Rotary. I nostri soci del San Babila hanno messo a disposizione tutte le competenze necessarie con gioia per dar vita a questo progetto che ci ha fin da subito appassionato”, ha sottolineato Riccardo Costa, presidente Rotary Club Milano San Babila.

"La presenza della mamma in ospedale con continuità è importante soprattutto per favorire l’allattamento al seno, un momento importante che favorisce una relazione speciale fra la mamma e il suo bambino, ed è un metodo per proteggere il bambino da tante malattie e per garantirgli una crescita sana - hanno evidenziato dall'ospedale meneghino -. I benefici sono tanti. Per il piccolo contribuisce alla difesa dalle infezioni perché contiene numerose sostanze protettive, favorisce lo sviluppo comportamentale, riduce il rischio di sovrappeso, obesità e allergie. L’allattamento per la mamma, grazie all’azione dell’ossitocina, riduce il sanguinamento dopo il parto, aumenta il fabbisogno energetico e contribuisce a smaltire l’eventuale sovrappeso accumulato in gravidanza. L'allattamento sembra, inoltre, rivestire un ruolo protettivo nei confronti dell'osteoporosi e, a breve termine, invece, aiuta contro la depressione che può insorgere dopo il parto".