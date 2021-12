A Milano una casa per le persone con disabilità: il crowfunding

Un'abitazione dove le persone con disabilità possono diventare autonome rispetto alle proprie famiglie di origine. È questo il progetto battezzato Casa Gabri e per la cui realizzazione Noha aps (Associazione Nuovi Orizzonti Handicap) ha lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma Gofundme.

“Un’abitazione in formato casa-famiglia, in cui le persone disabili possano vivere senza dipendere dalla famiglia di origine - scrivono gli organizzatori dell'iniziativa - un contesto protetto in cui i loro bisogni primari possano essere sostenuti da una rete di assistenti e volontari, in modo da sentirsi, liberi, autonomi e indipendenti”.

“Questo progetto ha richiesto anni del nostro tempo e della nostra energia, ora ci manca l’ultimo passo: acquistare il terreno su cui far sorgere la nostra Casa Gabry - continua l’associazione - l’obiettivo che ci siamo prefissati è di raggiungere il budget entro l’inizio della primavera, così da iniziare i lavori con la bella stagione”.

Noha aps (Nuovi Orizzonti Handicap) è un’associazione con sede a Milano, nata nel 1980, che si occupa della gestione del tempo libero di persone con disabilità fisica, con l’obiettivo di favorire, promuovere e gestire attività educative, formative e culturali finalizzate all’integrazione nel tessuto sociale.

Al momento per il progetto Casa Gabry sono stati raccolti più di 2mila euro, ma l'obiettivo è arrivare a 100mila. Per partecipare alla raccolta è possibile fare una donazione direttamente sulla pagina dedicata alla campagna su Gofundme. I fondi raccolti serviranno ad acquistare il terreno, a Pregnana Milanese, su cui verrà costruita l'abitazione; mentre i costi dei lavori di edificazione verranno sostenuti dalla fondazione Giorgio e Armanda Marchesani, che si è già resa disponibile.