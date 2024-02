Nel milanese c'è una casa di riposo per soli preti

Una casa di riposo aperta solo ai preti. È quella che è stata inaugurata a Cesano Boscone nella mattinata di venerdì 16 febbraio. La struttura serve tutta la diocesi di Milano che comprende le province di Varese e Lecco, Monza-Brianza, parte di quella di Como e alcuni comuni delle province di Bergamo e Pavia.

L’edificio - realizzato grazie a una donazione di una privata cittadina, Giovanna Sala, e al sostegno di Fondazione Banca Popolare di Milano - comprende una cappella, spazi comuni per le visite, una sala pranzo e una sala polifunzionale. In totale può ospitare 16 sacerdoti.

L’inaugurazione della residenza è stato un momento significativo della visita odierna dell’arcivescovo Delpini che, dopo aver celebrato la Santa Messa insieme a monsignor Bruno Marinoni, presidente di Fondazione Sacra Famiglia, ha incontrato operatori e ospiti della Fondazione: tra loro gli anziani e i disabili "artisti" che nei laboratori "Arteticamente" creati per loro da Sacra Famiglia, realizzano anche le lanterne rosse che Monsignor Delpini dona alle parrocchie milanesi nelle visite pastorali. Durante la visita, inoltre, Monsignor Delpini ha benedetto le automobili utilizzate da Sacra Famiglia per il Servizio di Assistenza Domiciliare agli anziani che, solo nell’ultimo anno, ha offerto 41mila prestazioni in Lombardia a 1.500 anziani.

La residenza di Sacra Famiglia per i sacerdoti anziani è stata fortemente voluta dalla defunta signora Giovanna Sala di Macherio, che ha voluto lasciare i suoi beni alla Diocesi di Milano con l’obiettivo di creare una "casa" per i sacerdoti anziani, che, a causa della vecchiaia o della malattia, non possono più svolgere le loro attività pastorali. L’opera aiuto fraterno, organismo diocesano incaricato di occuparsi dei sacerdoti anziani, ha quindi individuato la sede di Sacra Famiglia di Cesano Boscone per far nascere questo luogo.

E i preti di Milano sono sempre meno e più anziani: attualmente sono 1.568, di questi ben 532, pari al 34%, hanno più di 75 anni; il 23% più di 80 anni.