Fondazione Ronald McDonald compie 25 anni: a Milano una nuova grande casa da 1.000 mq in centro

La fondazione per l'infanzia Ronald McDonald compie 25 anni. In questi lustri oltre 50mila bambini e famiglie sono stati aiutati nel doloroso percorso delle cure lontano da casa. Più di 300mila i pernottamenti. A Milano, l'ente è presente con una family room al Niguarda - che passerà da 300 a 600 metri quadrati - e presto avrà una grande casa nel cuore della città, per servire l'ospedale Buzzi e il Policlinico. Uno stabile da 1.000 mq, 20 stanze, una grande cucina, una living room e un confortevole spazio per lo smart working. L'ambizioso progetto dovrebbe essere realizzato entro il 2026.

La ricorrenza è stata celebrata, nelle scorse ore, all'Associazione marinai d'Italia, in Darsena. Si sono alternate commoventi esperienze a riflessioni sui traguardi raggiunti, fino a qui, dalla fondazione. La Ronald McDonald è un'organizzazione no profit che "supporta la drammatica esperienza dell'ospedalizzazione di un figlio lontano da casa". Le case Ronald e le family room sono programmi d'accoglienza creati "per garantire il massimo benessere alle famiglie ospitate". Non offrono solo una stanza d'appoggio o una casa, ma tanti servizi per affrontare meglio il cammino delle cure. In Italia i centri sono 9: Bologna (due per il Sant'Orsola), Brescia (Spedali civili), Firenze (Meyer e Careggi), Palidoro (Bambin Gesù), Bellosguardo (Bambin Gesù del Gianicolo), Alessandria (Santi Antonio e Biagio) e Milano (Niguarda).

"Mi auguro che tra 25 anni saremo ancora qui - ha detto Nicola Antonacci, presidente della fondazione italiana -, crescendo e sviluppando progetti. Ogni anno, 100mila tra bambini e famiglie migrano verso il Nord per le cure mediche. Un domani sarebbe bella una presenza di Ronald McDonald anche al Sud". "Quando si ammala un bambino - ha sottolineato Maria Chiara Roti, dg Ronald McDonald Italia - tutta la famiglia viene coinvolta. Ci si sposta per incidenti, chirurgia, cure oncologiche, trapianti e lesioni neurologiche. Finalmente, dopo anni, anche Comuni e Regioni hanno capito l'importanza fondamentale del lavoro della nostra organizzazione, e stanno arrivando bandi che ci sostengono". Spesso, i migliori centri medici sono lontano dalle città di residenza. E questo comporta dispendiosi viaggi. "Ogni anno la spesa per queste cure in Italia è di circa 200 milioni di euro", segnala Francesca Lecci, docente all'Sda Bocconi. Ronald McDonald allevia il carico per i nuclei famigliari.