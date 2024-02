Servizio civile: 13 posti alle case Ronald McDonald, anche a Milano

Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald apre le sue porte per accogliere 13 volontari del Servizio Civile Universale, 2 di questi presso la Ronald McDonald Family Room di Milano. La struttura, inaugurata nel 2020, sorge all’interno del Blocco nord dell’Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda e ad oggi ha accolto più di 200 famiglie dei bambini lì in cura. Un terzo posto è poi riservato a chi desiderasse prendere parte alla vita della sede di Fondazione, presso gli uffici di Assago.

Fino alle ore 14 del 15 febbraio, studenti o lavoratori con un’età compresa tra i 18 e i 28 anni, avranno la possibilità di inviare la loro candidatura per svolgere il Servizio Civile presso le Case Ronald McDonald e le Ronald McDonald Family Room situate nelle città di Brescia, Firenze, Roma, Fiumicino, Bologna, Alessandria, Milano e presso gli uffici di Assago.

Per 12 mesi, i giovani volontari potranno prendersi cura delle famiglie ospitate presso le strutture che sorgono vicino o all’interno degli ospedali pediatrici italiani dove i loro bambini stanno affrontando percorsi di cura, conoscere da vicino i progetti della Fondazione e supportare le persone più fragili collaborando concretamente con lo staff per la gestione delle attività quotidiane. Sul sito della Fondazione potete trovare tutte le informazioni utili alla candidatura.

Qui per candidarsi.