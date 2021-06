Trasformare il mercato comunale in una casa della salute, l'idea a Niguarda

Un mercato comunale coperto sempre meno vivo, che rischia di trascinare giù l'intero quartiere e un paio di opportunità da cogliere al volo: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con i suoi soldi e la posizione della struttura, situata a poche centinaia di metri dal grande ospedale Niguarda di Milano. È in questo contesto che nasce l'idea di trasformare il mercato di via Valfurva-Moncalieri in una casa della salute.

Una casa della salute al posto di un mercato comunale

A proporla tra i banchi del Municipio 9 è il consigliere Stefano Indovino: "Quello è uno spazio che purtroppo sta lentamente morendo. L'ultimo 'colpo' è stato lo spostamento dell'ortofrutta in uno spazio privato adiacente. Io non voglio arrivare a vedere uno spazio abbandonato e lasciato all'incuria lentamente. Si potrebbe quindi - spiega in un post Indovino - riqualificare la struttura, facendo naturalmente attenzione ad accompagnare chi oggi lavora ancora lì mantenendo un importante presidio, inserendo funzioni utilissime per il quartiere e quelli adiacenti (Niguarda e Bicocca in primis)".

Per quale motivo la vita del mercato un tempo fulcro del commercio della zona non sia la stessa non è noto. Di certo, come scrive il consigliere: "Il quartiere di Pratocentenaro sull'asse Suzzani-Pianell è servito da numerose attività commerciali di prossimità, fra cui due ortofrutta, tre panifici, un vinaio, un negozio di elettrodomestici, numerosi bar, due farmacie, due negozi di scarpe, solo per fare alcuni esempi. Il Comune negli ultimi anni ha proposto ai commercianti soluzioni percorribili - che hanno dimostrato di essere valide in contesti urbanistici simili - per rilanciare l'attività del mercato comunale coperto e contestualmente mantenere la struttura. Legittimamente gli operatori economici hanno ritenuto che queste soluzioni non fossero adatte alle loro esigenze".

Lo svuotamento del mercato sembra quindi inevitabile. Di recente il banco della fioraia e l'ortofrutta hanno chiuso per spostarsi altrove. E la gente del quartiere, percepisce le difficoltà. "Nel quartiere si vive una crescente preoccupazione legata all'ammaloramento di questo spazio e a una sua possibile chiusura", per dirla con le parole di Indovino, che propone dunque una soluzione.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

"Con che soldi vi chiederete?", si chiede il rappresentante del Pd. "L'idea della Casa della Salute, vista anche la vicinanza con l'ospedale di Niguarda, mi è venuta perché il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) stanzia 2 miliardi proprio per questo. La struttura del mercato comunale coperto di via Moncalieri è collocata in un ambito urbanistico fortemente contraddistinto dalla presenza di servizi connessi all'ambito sociosanitario, basti pensare al Centro di via Cherasco, oltre al già citato Niguarda".

"Il PNRR - sottolinea Indovino - prevede uno stanziamento significativo - 2 miliardi di euro - per la costruzione entro il 2026 di 1.288 Case della Comunità su tutto il territorio nazionale. Per Casa della Comunità s'intende 'Una struttura fisica in cui opererà un team multidisciplinare di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici specialistici, infermieri di comunità, altri professionisti della salute e potrà ospitare anche assistenti sociali'".

È per questo che il consigliere chiede al sindaco di Milano, Beppe Sala, e agli assessori competenti di "attivare un processo di partecipazione e consultazione con tutti i soggetti interessati per arrivare alla realizzazione di un progetto che preveda la trasformazione del mercato comunale coperto di via Moncalieri in una Casa della Comunità, prevedendone una ristrutturazione complessiva che possa adeguare gli spazi alla finalità".