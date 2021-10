A Milano apre una casa per i senzatetto con i cani

Un luogo per risolvere il problema dei senzatetto che pur di non lasciare i propri animali rimangono per strada: la maggior parte dei rifugi non accetta i quattro zampe. È quanto nato a Milano grazie a un'iniziativa di Progetto Arca.

Cascina Vita Nova

Lo spazio - in via Scanini 42, nel quartiere di Baggio - si chiamerà Cascina Vita Nova Giorgina Venosta, è stato già parzialmente inaugurato e costituirà un luogo di accoglienza aperto alla città, dedicato alla cura degli animali degli ospiti e dotato di un parrucchiere solidale accessibile al quartiere.

Acquistata e ristrutturata grazie al sostegno di numerosi donatori amici, aziende e fondazioni, dallo scorso dicembre la cascina è stata sottoposta a importanti lavori edilizi che hanno già visto la prima unità di servizi: 7 appartamenti dedicati ad accogliere persone che vivono in strada con i loro cani.

All'interno dello spazio i senzatetto della città potranno trovare riparo insieme ai propri animali. Ogni ospite sarà seguito da un’équipe di professionisti da cui riceverà supporto nel recupero del benessere psico-fisico, delle capacità relazionali, delle abilità e delle competenze che, soprattutto dopo un certo periodo in strada, possono essere andate del tutto o parzialmente perdute. "L’obiettivo - sottolinea Progetto Arca - è accompagnare ogni persona accolta verso il raggiungimento dell’autonomia sociale, economica e abitativa".

Servizi per gli ospiti, gli animali e un parrucchiere solidale

La struttura è dotata anche di uno spazio per la cura degli animali e di un parrucchiere solidale per chi non può permettersi un taglio. A gestirlo Emilio, ex ospite di Progetto Arca e talentuoso professionista, che finalmente torna al lavoro della sua vita.

Nei prossimi mesi, grazie all’acquisto di altri tre lotti attigui alla Cascina, sorgeranno anche una mensa per persone in difficoltà, che servirà una settantina di coperti al giorno tra pranzi e cene, e un social market per le famiglie del territorio che fanno fatica ad arrivare a fine mese. Verranno costruite anche nuove residenze per l’accoglienza di persone fragili in emergenza economica e abitativa e sarà inaugurato un ambiente dedicato ad attività culturali e ricreative aperte alla collettività.

"Abbiamo scelto il nome della Cascina per fare un augurio di ‘vita nuova’ alle persone fragili che la abiteranno e alle famiglie in difficoltà che la frequenteranno, che potranno trovare qui condivisione, inclusione e aiuto concreto - commenta il presidente di Progetto Arca, Alberto Sinigallia -. Per noi la casa e il lavoro sono i capisaldi sui quali basiamo ogni attività: Cascina Vita Nova è la realizzazione della nostra mission, di un sogno che volevamo avverare da tempo e che ora finalmente prende vita sotto i nostri occhi."