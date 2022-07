Mensa, alloggi e un guardaroba sociale: la cascina diventa un progetto di solidarietà

Cascina Vita Nova, in via Capri nel quartiere milanese di Baggio, è pronta a diventare una specie di 'cittadella della solidarietà' grazie a Progetto Arca. Servizi di accoglienza, sostegno alimentare, inclusione sociale e reinserimento lavorativo per famiglie fragili e persone in difficoltà: questo in sintesi lo scopo dell'iniziativa, che si concretizzerà nella realizzazione di una struttura d'accoglienza in appartamento e di tre spazi: mensa, social market e guardaroba sociale. I nuovi servizi sono stati presentati da Alberto Sinigallia, presidente della fondazione Progetto Arca, insieme all'assessore comunale al welfare Lamberto Bertolé e alla presidente del Municipio 7 di Milano, Silvia Fossati. "La nostra volontà è quella di unire in un unico luogo servizi di accoglienza, sostegno alimentare, inclusione sociale e reinserimento lavorativo per rispondere alle diverse esigenze delle persone in difficoltà, con particolare attenzione a chi, negli ultimi due anni, è stato colpito dalla crisi sanitaria ed economica, scivolando in una condizione di povertà improvvisa", ha dichiarato Sinigallia.

Mini appartamenti

Due servizi sono stati avviati nel mese di ottobre del 2021: l'accoglienza in appartamento di persone senza dimora con cani, in sette appartamenti (monolocali e bilocali) che si affacciano sulla corte interna. Il progetto, nato per dare riparo a chi si rifiuta di dormire nei centri accoglienza (dove gli animali non sono ammessi), è entrato nella rete d'accoglienza del Comune di Milano. Gli ospiti possono vivere in cascina per un anno, mentre recuperano relazioni e acquisiscono nuove competenze lavorative. Contribuiscono donazioni private e l'otto per mille all'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia. Già attivo, sempre dal 2021, il salone di parrucchiere per le persone vulnerabili.

Mensa e social market

Nel frattempo sono proseguiti i lavori di ristrutturazione per creare gli altri spazi. La mensa è allestita per 70 pasti al giorno dal lunedì al venerdì, preparati nella cucina semi-industriale presente in struttura. Altri 20 pasti verranno consegnati a domicilio per chi ha difficoltà a raggiungere i locali di mensa. Fondazione Mon Soleil garantisce la copertura dei costi per la ristrutturazione dello spazio mensa e per tutti i pasti fino alla fine del 2022.

Il social market è un supermercato di prodotti alimentari, per l'igiene personale e la pulizia della casa. E' aperto a 250 famiglie vulnerabili segnalate dai servizi sociali: con una tessera potranno fare la spesa gratuitamente. L'allestimento è stato reso possibile con il sostegno del Banco Alimentare Danilo Fossati Onlus, del Comune di Milano e della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.

Guardaroba sociale

Il guardaroba sociale supera l'idea di un 'kit' preconfezionato per dare alle persone la possibilità di scegliere i propri vestiti. Verrà realizzato attraverso il sostegno di H&M Italia, che ha allestito gli spazi e donato i capi. I clienti del guardaroba possono accedervi una volta al mese e hanno inoltre la possibilità di incontrare operatori sociali ed educatori di Progetto Arca, per avviare un nuovo percorso di vita verso l’autonomia.