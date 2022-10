Degrado, rifiuti e tetti a rischio crollo: così è ridotto l'edificio del comune di Milano

Doveva essere una sorta di nuovo quartiere dentro Milano. Doveva essere, nelle intenzioni del comune nel 2020, un nuovo punto di ritrovo in città, tra locande, pub, orti e case a canone calmierato. Doveva essere tutto questo, ma non lo è. Perché Cascina Boldinasco, la struttura nell'ex centro agricolo del Gallaratese, ancora oggi è soltanto degrado, abusivismo, abbandono.

La cascina, di proprietà di palazzo Marino, è ridotta praticamente a uno scheletro. All'interno, dove vivono decine e decine di senzatetto, tossicodipendenti e pusher, ci sono immondizia ovunque, feci, sporcizia. La struttura, danneggiata in più punti dagli incendi, sembra quasi a rischio crollo.

Nei giorni scorsi il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Francesco Rocca, ha effettuato un sopralluogo all'interno e all'esterno della cascina, che si trova in via De Lemene, insieme ai residenti e ai consiglieri di municipio 8, Federico Guastoni e Luca Bonomi. "L'immobile comunale, oggetto di promesse elettorali dalla sinistra milanese, doveva essere messo in sicurezza e riqualificato subito dopo le elezioni del 4 ottobre 2021, ma ad un anno di distanza la situazione è notevolmente peggiorata", ha denunciato Rocca.



"La cascina è colma di rifiuti, topi ed in più punti è a rischio crollo anche a causa di incendi dolosi. In questa situazione di estremo degrado vivono abusivamente circa 50 nordafricani. Aggressioni e furti sono all’ordine del giorno, nell’immobile trovano rifugio anche spacciatori e i residenti sono esasperati", ha raccontato il politico meneghino. Da qui la richiesta al sindaco Beppe Sala di mettere "in sicurezza l'intero edificio".