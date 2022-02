La cascina milanese che un comitato vuole "salvare" dai privati

Mille firme in cinque giorni. Ha avuto successo la petizione lanciata dal comitato difesa ambiente zona 5 per salvare e recuperare Cascina Campazzino, nel Parco Agricolo Ticinello, espropriata dal comune di Milano nel 2003, che potrebbe essere messa a bando e concessa a privati.

Cascina Campazzino si trova nella zona verde tra Chiesa Rossa e Selvanesco. Insieme ad altri immobili (tra cui diverse cascine sparse per la periferia), è entrata nel bando con cui il comune di Milano ha raccolto le manifestazioni d'interesse per svolgere attività sociali. Poi la Campazzino, insieme ad altri lotti, è stata messa a bando per raccogliere le offerte effettive, che possono essere presentate entro il 24 febbraio 2022. "Contiamo sulla possibilità di selezionare, tra le diverse proposte, il migliore futuro per questi luoghi del nostro passato. Oggi purtroppo non hanno un presente, se non di abbandono: attraverso il bando vogliamo che tornino ad essere vissute dai milanesi", aveva dichiarato a dicembre 2021 l'assessore al demanio Emmanuel Conte presentando il bando.

I proponenti della raccolta firme ritengono che "qualunque affidamento ad un soggeto privato", obbligandolo necessariamente a recuperare il denaro investito, "impedirà un uso gratuito e garantito a tutta la cittadinanza" della cascina. Secondo il comitato difesa ambiente, invece, occorrerebbe recuperare la cascina per svolgere attività collettive e pubbliche come la pedagogia didattica ambientale per le scuole, lo sviluppo della conoscenza della Milano rurale, le pratiche agricole biologiche, la fruizione pubblica del parco.

La petizione chiede quindi che il comune di Milano revochi il bando, non proceda all'aggiudicazione (si può fare senza penali secondo il bando stesso) e si impegni a ristrutturare la cascina.