La cascina e le aree di Porto di Mare che verranno riqualificate

Il Comune di Milano ha deliberato due interventi per andare verso la completa riqualificazione delle proprietà comunali a Porto di Mare, tra via San Dionigi e via Fabio Massimo. Il primo intervento prevede la raccolta di manifestaizoni d'interesse per riqualificare alcune aree, per un totale di 90mila metri quadrati. Il secondo la messa a bando di cascina Casotto, che sarà affidata in diritto di superficie fino a massimo 90 anni per funzioni di pubblico interesse.

A seconda delle proposte di valorizzazione che arriveranno, l'amministrazione pubblicherà poi bandi puntuali, anche per zone specificiche. "Il futuro di questo pezzo di città si sta finalmente avvicinando", commenta Giancarlo Tancredi, assessore alla rigenerazione urbana: "Stiamo definendo il quadro complessivo delle politiche pubbliche entro cui svilupparne il processo di riqualificazione, che deve essere volto all’attuazione di una strategia di sviluppo sostenibile, attento a evitare il consumo di suolo e all’attuazione di politiche del riuso e della riqualificazione dell’esistente, orientato al recupero di tutte le zone e i quartieri di Milano, sottraendoli al disuso e restituendoli ai loro abitanti. Questo quadrante, in particolare, è quello su cui insiste il maggior numero di progetti di trasformazione e che nei prossimi anni diventerà una delle nuove e più importanti centralità urbane".

Cascina Casotto

Per cascina Casotto il bando seguirà le modalità degli altri avvisi pubblici del sistema cascine. L'edificio risale al 1850 e ha due piani. Occupa un'area di 2.500 metri quadrati. Il bando mirerà ad inserire funzioni di pubblico interesse, che potranno essere affiancate da quelle private capaci di generare reddito per garantire la sostenibilità economica del recupero. L'area di Porto di Mare è interessata da un importante processo di riqualificazione, che ha riguardato le aree verdi recuperate con Italia Nostra, l'ex discoteca Karma-Borgo del Tempo Perso ormai demolita per fare spazio a una tensostruttura per eventi, e la cascina Carpana, con un progetto di casa-lavoro per donne vittime di violenza.