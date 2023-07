Rinasce Cascina Colombè: bar, infopoint, formazione per i mestieri agricoli

Sogemi Spa e il Comune di Milano hanno siglato una convenzione per la concessione di Cascina Colombé, un immobile di proprietà comunale situato in via Bonfadini 15. La convenzione ha una durata di 18 anni e prevede che Sogemi si occupi del recupero e della valorizzazione della cascina, destinandola a nuove funzioni destinate alla collettività.

Le nuove funzioni che saranno ospitate a Cascina Colombé saranno:

spazi aggregativi per organizzazioni del Terzo settore attive nel settore agroalimentare;

un centro di formazione relativo ai mestieri agricoli;

un infopoint per gli utenti del Mercato Agroalimentare;

spazi destinati ad attività di somministrazione quali bar o tavole calde.

Il progetto di recupero di Cascina Colombé si inserisce nel quadro più ampio delle iniziative messe in campo da Sogemi per consolidare la propria presenza al di fuori delle aree mercatali del comprensorio di via Cesare Lombroso. Già a partire dal mese di marzo sono stati avviati i lavori di ristrutturazione del mercato comunale coperto di via Rombon, nel quartiere Lambrate, il primo mercato comunale coperto affidato a Sogemi con una concessione di 20 anni. In totale sono previsti circa 15 mesi di lavori per arrivare nel corso del 2024 all’apertura al pubblico del nuovo “Foody Rombon – Mercato di quartiere”. I lavori, in linea con il cronoprogramma annunciato, consentiranno dunque di offrire aree dedicate ad iniziative socio-culturali e spazi dedicati alla vendita di prodotti freschi e freschissimi.

Le cascine e la città a 15 minuti

L'assessore al Bilancio e Patrimonio Emmanuel Conte ha commentato la convenzione affermando che "la collaborazione tra pubblico e privato per produrre sviluppo, cultura e socialità è fondamentale per la città di Milano. Le antiche cascine di Milano sono piccoli gioielli in una metropoli che continua a crescere, luoghi in cui l'identità storica di un quartiere può tornare a rivivere guardando al futuro e alle esigenze di oggi. La firma della convenzione con Sogemi per Cascina Colombé di Sopra apre all'insediamento di nuove funzioni aperte alla collettività in piena sinergia con tutto il quartiere, da una casa per le organizzazioni del Terzo settore agroalimentare ad uno spazio aggregativo nel porticato a disposizione anche del Municipio 4, alla rigenerazione del verde. Un progetto, coerente con il Masterplan del nuovo mercato agroalimentare e con gli obiettivi di Food policy della città, grazie al quale viene restituito alla città uno spazio abbandonato, che diventa centro generatore di progetti e iniziative con associazioni, imprese, cittadini e cittadine e che si inserisce nell'ambito della valorizzazione sociale del nostro patrimonio immobiliare. Un modello di rigenerazione urbana partecipata che stiamo applicando per il recupero di numerosi beni in disuso a Milano, con l'obiettivo di sostenere servizi e vita di comunità e promuovere la città a 15 minuti".

Il presidente di Sogemi Cesare Ferrero ha aggiunto che "in parallelo con il prosieguo dei lavori del nuovo Foody 2025 stiamo portando avanti come Sogemi alcune interessanti iniziative che ci vedono protagonisti anche al di fuori del perimetro del Mercato. Possiamo menzionare il nuovo mercato in via Rombon, i FoodyBistrot ideati con Milanosport e adesso anche la Cascina Colombè. Segnali di una rinnovata presenza di Sogemi nella vita della città, non solo per gli operatori del settore ma per tutti i cittadini".

Il progetto di recupero di Cascina Colombé è un esempio concreto di collaborazione tra pubblico e privato per la valorizzazione del patrimonio immobiliare della città di Milano. La cascina diventerà un luogo di incontro e aggregazione per cittadini e associazioni, un centro per la formazione e la diffusione di conoscenze sul mondo agroalimentare, un punto di riferimento per la promozione e il consumo di prodotti freschi e di qualità.