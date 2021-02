Milano, edifici "abbandonati": 21 su 25 già allocati, ma non Cascina Torchiera

Tre manifestazioni d'interesse per la cascina accanto al Cimitero Maggiore, ma Palazzo Marino non le trova soddisfacenti

Sono 84 le manifestazioni d'interesse arrivate al Comune di Milano per 25 dei 50 immobili demaniali in disuso per i quali nel mese di giugno 2020 la giunta aveva indetto un primo avviso pubblico. Lo ha comunicato l'assessore al Bilancio Roberto Tasca, rispondendo, nel corso del consiglio comunale online, a una domanda a risposta immediata del capogruppo di Forza Italia Fabrizio De Pasquale sulla Cascina Torchiera, lo stabile in piazza Cimitero Maggiore occupato dagli antagonisti.

"Abbiamo effettuato un primo bando da 25 immobili, per andare a saggiare la risposta della collettività. Abbiamo ricevuto 84 manifestazioni d'interesse sui 25 immobili, che abbiamo analiticamente esaminato, perché la volontà specifica di questa operazione non era quella di generare delle entrate particolari per le casse del Comune, bensì quella di restituire alla città ciò che da lungo tempo non aveva", ha affermato l'assessore Tasca.

Cascina Torchiera: non ancora allocata

"A questo punto abbiamo allocato 21 di questi 25 immobili e quattro di questi immobili sono riportati all'interno di un percorso di valorizzazione diverso. Per Cascina Torchiera avevamo tre proposte, una delle quali veniva probabilmente dagli stessi occupanti del centro. Le altre due proposte erano un'offerta generica di edificazione che avevamo ricevuto per tutti i 25 immobili e una proposta che non rispondeva agli indirizzi specifici del vincolo che grava sulla cascina", ha spiegato l'assessore. Cascina Torchiera resta quindi al momento fuori dall'elenco di immobili allocati ed è stato posizionato "in un percorso di valorizzazione diverso", insieme ad altri tre edifici.

Torchiera e ex Omero: la protesta dei collettivi

Dopo la pubblicazione dell'avviso di manfestazione d'interesse, si erano alzate le proteste del collettivo RiMake, che occupa l'ex liceo classico Omero di via del Volga, e del collettivo che occupa Cascina Torchiera, in zona Cimitero Maggiore. Entrambi gli immobili sono infatti inclusi nell'elenco. RiMake rivendicava di avere attivato, in piena emergenza Covid, diversi progetti sociali di aiuto alla popolazione. «Moltissime richieste ci sono state inoltrate proprio dal centralino del Comune di Milano, il famoso 020202», affermavano.

Anche il collettivo del Torchiera aveva fatto sentire la sua voce: «E' grottesca la definizione di "luoghi rimasti a lungo senza identità", quando piuttosto potremmo stilare un interminabile elenco di artisti, intellettuali, ricercatori e liberi cittadini che da decenni attraversano questi spazi aiutandoci a costruire dal basso eventi culturali e nuove forme di socializzazione». E proprio il Torchiera era diventato "bersaglio" della polemica politica, con la Lega che ne aveva chiesto con forza e più volte lo sgombero.

L'elenco dei 25 immobili

1. Via Graf Arturo 29 _ Immobile _ Edificio scolastico

2. Via del Volga 4 _ Immobile _ Edificio scolastico

3. Via Chiesa Rossa 275 _ Immobile _ Magazzino

4. Via S. Paolino 18 _ Immobile _ Edificio commerciale

5. Via Bianchi d’Espinosa Luigi 7 _ Immobile _ Edificio commerciale

6. Via Padova 399 _ Area e immobile _ Magazzino

7. Via Cazzaniga 108 _ Edificio_ Hammam

8. Via Rizzoli 13 A _ Edificio _ Ex supermercato

9. Via Monluè 70/76 _ Edificio_ Cascina

10. Via Taverna 85 _ Edificio _ Cascina

11. Via Taverna 72 _ Edificio _ Cascina

12. Via Bonfadini 15 _ Edificio _ Cascina

13. Via Vittorini 22 _ Edificio _ Cascina

14. Via Vaiano Valle _ Edificio _ Cascina

15. Via Campazzino 90 _ Edificio _ Cascina

16. Piazza Madonna della Provvidenza 1 _ Edificio _ Cascina

17. Via Caprilli Federico 15/ Via Mancini Piazza Stanislao 8 _ Edificio _ Cascina

18. Via Celio Paravia 22 _ Edificio _ Cascina

19. Piazzale Cimitero Maggiore 18 _ Edificio _ Cascina

20. Via Fratelli Rizzardi 19 _ Edificio _ Cascina

21. Via Lampugnano 170 _ Edificio _ Cascina

22. Via Marazzani _ Area

23. Via Val Gardena _ Area

24. Via Breda 88 _ Area

25. Via Folli _ Area