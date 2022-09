A Milano servirebbe l'assessorato alle Cascine Nel territorio comunale ci sono 150 edifici agricoli testimoni di una storia straordinaria. La città però si è dimenticata di loro. E molti stanno scomparendo per sempre

Cascina Magolfa

Ero alla Piscina Argelati a godermi uno degli ultimi bagni della stagione e invece di rilassarmi sul lettino, mi sono avventurato per una passeggiata attorno alle vasche restando pietrificato nel lato in cui il centro balneare dà verso l’adiacente Cascina Magolfa.

Probabilmente risalente al Settecento, la Magolfa è una cascina maestosa, realizzata con dettagli architettonici ricercati. Era una azienda agricola circondata da campi e affiancata da rogge e navigli. Rappresenta una testimonianza del motivo per cui Milano è diventata Milano: la ineguagliabile organizzazione agricola di queste terre. Eppure la cascina versa oggi in condizioni rovinose nonostante se ne stia in una delle zone più pregiate della città. Tutti vorrebbero venire a vivere qui, fare impresa qui, aprire attività qui, eppure questo enorme immobile sta scomparendo, la proprietà non riesce a trovare la quadra per restaurarlo, la burocrazia fa la sua parte e le complicate norme vigenti non trovano deroghe per questo particolare elemento urbanistico.

L'abbandono delle cascine a Milano

Oltre alla struggente Cascina Magolfa circondata dal Parco Segantini e affacciata sulla piscina comunale, nel solo Comune di Milano si contano (non ufficialmente perché un censimento ufficiale non c’è) qualcosa come quasi 150 cascine. Un patrimonio di memoria e storia, ma anche una attualissima opportunità produttiva, turistica o abitativa per il futuro. Eppure la faccenda non è affrontata in maniera seria. Alcune cascine sono di proprietà comunale (una sessantina), altre sono di proprietà privata, altre ancora appartengono all’Ospedale Maggiore e ad altri enti. Al di là dell’altalenante sforzo di alcune associazioni, non c’è un coordinamento che dia il giusto peso a questi manufatti che rendono Milano unica nel suo genere tra le grandi città occidentali, che la legano così profondamente a quel suo recente passato rurale che ha contribuito più di ogni altra cosa (più dell’industria, della moda, del design, della finanza) a renderla la città prospera e operosa che oggi è.

Cascine milanesi recuperate e da recuperare

Beninteso, alcune cascine sono state brillantemente recuperate e poste in salvo. Gli esempi sono parecchi a partire dalla Cascina Cuccagna passando per la Cascina Corte San Giacomo, la Cascina Linterno, la Cascina Sant’Ambrogio, la Cascina Biblioteca, la Cascina Merlata, la Cascina Torrette, la Cascina Moncucco ben recuperata dall’università Iulm o la Cascina Chiesa Rossa dove ha sede una bella biblioteca. Altre cascine sono ancora in produzione e possono essere visitate per comprare prodotti della terra, carne, formaggi, per vedere il bestiame, per pernottare e comprendere a pieno il funzionamento di queste che erano le più formidabili aziende dell’Italia pre-industriale. È il caso della Cascina Gaggioli, della Cascina Campazzo dove a due minuti a piedi dalla fermata della metro si può ogni giorno comprare latte appena munto, della Cascina Selvanesco o della Cascina Battivacco che produce riso e alleva bestiame a meno di 5km da Piazza Duomo. Altre sono in fase di recupero come la Cascina Carpana, con un progetto dedicato alle donne in difficoltà; come l’enorme Cascina Gerola, vicino Chiaravalle, che contava centinaia di capi di bestiame e diventerà un progetto di cohousing; o come la Cascina Vaiano Valle, da pochi giorni sgomberata dopo 25 anni di abusi e degrado. Altre ancora sono oggetto di bandi e evidenze pubbliche, col Comune che cerca di assegnarle ad affittuari di buona volontà peccando però in visione e immaginando per questi spazi una destinazione quasi sempre assistenziale ed escludendo di fatto chi vorrebbe proporre progetti imprenditoriali.

Un assessorato alle cascine

Benché tanto si sia fatto, per mille motivi i casi di inaccettabile abbandono sono davvero troppi e troppo platealmente sbattuti in faccia alla cittadinanza. Uno spreco che si potrebbe affrontare se si instaurasse un approccio più organizzato. Un assessorato alle cascine? Qualcosa del genere. Un assessorato alle cascine potrebbe non solo rendere giustizia alla storia della città, ma trasformare un problema in opportunità impedendo che un patrimonio inedito continui la sua china di degrado perdendo per strada elementi importanti. Come è successo lo scorso anno quando la Cascina Boffalora è letteralmente scomparsa dopo anni di abbandono. È la cascina che potete vedere nella foto di questo articolo, ma la foto è di qualche anno fa: se andate al 65 di Via Tertulliano oggi non la trovate più. Gridano vendetta tanti altri casi, come la Cascina San Bernardo, nel Parco della Vettabbia: è bellissima con i suoi due torrioni, ma sta crollando nonostante sia intitolata a Bernardo da Chiaravalle, proprio il monaco che nel 1135 portò dalla Francia quelle innovative metodologie agricole che, calate nel contesto della fertile valle padana, fecero la fortuna di Milano dal medioevo fino alla modernità.

Se opportunamente messe a sistema e considerate per il loro valore, le cascine possono essere un network capace di generare anche oggi nuova ricchezza come fecero a partire da novecento anni fa. Ricchezza artigiana, agricola, di housing (sociale o studentesco), agri-turistica. Contribuendo, ed è la cosa più importante di tutte, a non disperdere ulteriormente l’identità di una città che, sbilanciata sul futuro, non sempre tiene in giusta considerazione l’importanza del proprio passato.