Milano, aperto il bando per 105 appartamenti in affitto convenzionato

Bilocali a massimo 487 euro mensili, trilocali tra i 532 e i 770 euro. Queste le tariffe convenzionate degli appartamenti all'interno del progetto residenziale '5Square' realizzato da Redo in via Antegnati, periferia sud della città. Aperto l'avviso pubblico per partecipare all'assegnazione di 105 abitazioni in affitto a prezzi ridotti rispetto a quelli di mercato.

Il bando permette di richiedere l'assegnazione di uno degli alloggi in affitto realizzati in edilizia convenzionata col Comune di Milan. L'altra metà degli appartamenti di '5Square' è invece stata messa in vendita.

Sul sito 5square.it/comepartecipare tutte le informazioni sui requisiti necessari per partecipare all'assegnazione e sui criteri di selezione. Dopo aver letto l'avviso, è necessario scaricare i documenti allegati, verificare di essere in possesso dei requisiti richiesti e compilare il modulo per la candidatura.