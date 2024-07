Le case popolari che ospiteranno gli agenti del Beccaria

Una delibera, approvata dalla Regione Lombardia, volta a destinare alloggi Aler agli agenti di polizia penitenziaria in servizio al carcere minorile Beccaria di Milano. Per il governatore Attilio Fontana si tratta di "un provvedimento dall'alto valore simbolico che, allo stesso tempo, vuole dare concrete risposte di carattere sociale. Non solo una risposta alla difficoltà di trovare sul territorio un'adeguata collocazione abitativa, ma anche un segnale forte e chiaro per favorire, a tutto tondo, l'affermazione della legalità", ha detto Fontana.

Con Aler verranno messi a disposizione quattro alloggi già arredati che potranno ospitare tra i 15 e i 18 agenti e funzionari. "Abbiamo tempestivamente risposto a una richiesta del direttore del Beccaria - ha aggiunto l'assessore alla Casa Paolo Franco - circa l'urgente necessità di reperire abitazioni per il personale della polizia penitenziaria di nuova assegnazione".

Anche l'assessore alla Sicurezza, Romano La Russa, ha commentato la delibera: "Regione Lombardia supporta le forze dell'ordine anche dal punto di vista abitativo. È importante, in una città che ha dei costi così alti come Milano, garantire un aiuto a chi indossa la divisa e lavora al servizio di tutta la collettività".