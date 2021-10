Le case di comunità a Milano: "Per scegliere le sedi, la Regione parli col Comune"

Dove sorgeranno le future Case della comunità, ovvero i luoghi in cui medici di base e medici specialistici condivideranno spazi di lavoro e ambulatori per potenziare la cosiddetta "medicina territoriale"? La Lombardia sta già studiando un percorso per scegliere i luoghi delle future strutture, una ogni 50 mila abitanti. Ma il Comune di Milano vuole dire la sua. "Credo sia importante verificare se i luoghi proposti, e in parte già scritti nero su bianco, siano queli più adatti alla città", ha commentato Lamberto Bertolé, assessore alla salute e alle politiche sociali del Comune di Milano, parlando con l'agenzia Dire: "La città deve presentare quali sono le esigenze del territorio".

Bertolé ha già annunciato di volersi confrontare con i nove presidenti di Municipio e i loro delegati per condividere una proposta di partenza. Tra le priorità nella scelta dei luoghi, la vicinanza con le stazioni del metrò e la facilità di raggiungerli con i mezzi pubblici. Gli spazi finora individuati come possibili candidati da Ats e Regione sono l'ambulatorio di via Rugabella, il mercato comunale di Gorla, uno spazio nel presidio ospedaliero Macedonio Melloni e uno spazio nella struttura riabilitativa Golgi Redaelli.

"Le Case della comunità - ha sottolineato l'assessore - non sono una risposta contingente, ma di lungo periodo. La mancanza di medici di base è invece una questione contingente che va risolta al più presto".

Le case di comunità a Milano secondo Regione Lombardia

Il 6 settembre, con una apposita delibera, la Regione Lombardia ha stabilito che, seguendo il cronoprogramma del Pnrr (fondi europei, Piano di resilienza e ripresa), entro il mese di settembre venisse realizzata una "ricognizione dei siti" adatti a realizzare Case di comunità, Centrali operative territoriali e Ospedali di comunità. L'individuazione precisa dei siti avverrebbe entro dicembre 2021, mentre entro marzo 2022 si sottoscriverebbe l'accordo col Governo con un contratto di sviluppo.

Le Case di comunità garantiranno l’attività medica e infermieristica sulle 24 ore, 7 giorni su 7, nelle strutture hub; sulle 12 ore, 6 giorni su 7 nelle strutture spoke. Gli Ospedali di comunità, in aggiunta, avranno 20-40 posti letto a 'bassa intensità' da gestire in raccordo tra medici di base e ospedali.

Nelle Case e Ospedali di comunità si faranno la prevenzione, le cure primarie, le visite in ambulatori specialistici (per criticità poc compresse) e altri servizi integrati con il Comune (coniugando l'aspetto sanitario e quello sociale). Entro un anno si potranno attivare, secondo Ats Milano, sette strutture.