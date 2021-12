Sanità, ecco le nuove case e ospedali di comunità a Milano

Sono state decise le localizzazioni delle nuove strutture di sanità territoriale. Ora tutte le future case di comunità (218), ospedali di comunità (71) e centrali operative territoriali (101) hanno un indirizzo e un numero civico. La giunta regionale, nel tardo pomeriggio di mercoledì 15 dicembre, ha infatti approvato il documento in cui vengono individuati i terreni e gli immobili da destinare a queste strutture che serviranno a garantire servizi sanitari ai cittadini e saranno intermede tra i medici di base e gli ospedali. Strutture previste dalla riforma sanitaria recentemente approvata.

Normalmente ci sarà una casa di comunità ogni 50 mila abitanti e un ospedale di comunità ogni 150 mila abitanti, ma, nelle zone difficilmente raggiungibili, ce ne saranno ancora di più. Secondo quanto ha dichiarato l'assessora al Welfare Letizia Moratti, a partire dal 31 dicembre aranno attivate almeno due case di comunità e un ospedale di comunità in ciascuna delle Ats della Lombardia, poi gradualmente tutte le altre strutture. L'Ats Milano (che comprende anche la provincia di Lodi) avrà 71 case di comunità, 23 ospedali di comunità e 36 centrali operative territoriali.

Case e ospedali di comunità

Secondo la riforma sanitaria approvata all'inizio di dicembre, entro il 2024 saranno realizzate tutte le case di comunità e gli ospedali di comunità; il 40% verrà realizzato entro il 2022, con relativi costi del personale utilizzando anche risorse provenienti dal Pnrr (Piano nazionale di resilienza e ripresa, da fondi europei) per 576 milioni di euro. Nelle case della comunità opereranno team multidisciplinari: saranno il punto di riferimento per i malati cronici e costituiranno il punto unico di accesso alle prestazioni sanitarie. Gli ospedali di comunità si occuperanno invece di ricoveri brevi e di interventi a 'medio/bassa intensità', con gestione prevalentemente infermieristica. La gestione delle case della comunità potrà essere affidata ai medici di base, anche in cooperativa.

Dove saranno le nuove strutture a Milano

Nella città di Milano ci saranno 24 case di comunità. Alcune di queste saranno anche centrali operative territoriali e ospedali di comunità.