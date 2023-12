Case a Milano: il 12% non è abitato in modo permanente, tra i valori più bassi d'Italia

Nella città metropolitana di Milano, le case abitate in modo non permanente sono poco più del 12% del totale: si tratta del terzo valore più basso in tutta Italia, davanti a Cagliari e Prato. La speciale classifica proviene da un'indagine di Openpolis su dati Istat, secondo cui in generale in Italia una casa su 4 non è permanentemente occupata: in cifre, 9,6 milioni di abitazioni su 35,3 milioni.

A Milano la percentuale è molto inferiore: 12,4%, corrispondenti a 214.674 abitazioni non permanentemente occupate. Un dato che si spiega con lo spostamento costante della popolazione dalle aree 'interne' a quelle più 'centrali', spinto dalla ricerca di opportunità di lavoro, di studio e da servizi più capillari. In due parole, maggiore attrattività. Ciò si riflette anche sul lato opposto della classifica. Le case non occupate in modo permanente (possono essere le seconde case, o le case d'origine) incidono maggiormente nei territori di montagna, dove sono il 47% del totale, e nei comuni 'ultraperiferici', cioè molto distanti dai centri urbani, dove sono il 56,3%.

A livello regionale, la Valle d'Aosta è l'unico territorio con più case disabitate rispetto a quelle permanentemente abitate: le prime sono il 56%. Seguono Molise (44,6%) e Calabria (42,2%), mentre la Lombardia risulta la seconda regione più attrattiva con il 21,2% di case non permanentemente abitate, davanti al Lazio (19,5%). Un 21,2% che però registra molte differenze tra città e montagna. Infatti la lombarda provincia di Sondrio è, in Italia, la prima in classifica per case disabitate col 56,1% del totale. E le province in cui le case disabitate sono più numerose di quelle abitate sono territori di montagna e/o vacanza: Sondrio, Aosta, L'Aquila e Imperia.

Ancora a livello di provincia, e tornando al discorso iniziale, le 214.674 abitazioni non abitualmente abitate della città metropolitana di Milano la rendono al terzultimo posto in classifica con il 21,2% del totale: 'battuta' solo dalla città metropolitana di Cagliari (11%) e dalla provincia di Prato (7,8%), che però è anche una delle province più piccole d'Italia e molto vicina a Firenze, un capoluogo di regione, attrattivo per sua natura.

Questa fotografia spiega in parte perché in alcuni territori, tra cui Milano, la casa è un'emergenza, mentre in Italia vi sono comuni che cercano di vendere le case a 1 euro pur di ripopolarsi.