A Scalo Farini ci saranno più case "a prezzi bassi"

Ci saranno più case nell'ex scalo ferroviario di Milano Farini. Non solo, buona parte di queste sarà in edilizia convenzionata. "Significa che il 40-50% dell’offerta residenziale sarà sotto i valori di mercato di vendita e di affitto, suddivisa in tre fasce A, B e C di valori diversi (il resto della volumetria sarà uffici o altre attività)". Lo ha spiegato l'assessore alla casa Pierfrancesco Maran nel pomeriggio di martedì 28 novembre, giornata in cui durante un tavolo istituzionale è stato deciso di portare la quota di edilizia convenzionata dell'ex superficie ferroviaria dal 23% al 30% e di aumentare il totale della volumetria del 7%.

Per il momento non si parla di prezzi, ma da palazzo Marino si limitano a dire che saranno al di sotto dei valori di mercato (attualmente i prezzi oscillano intorno a quota 5mila euro al metro quadro). Sulle case, tuttavia, il comune avrà il diritto di prelazione che potrà esercitare una volta terminati i cantieri. "Tra qualche anno si potrà decidere se acquistare quelle case inserendole nel patrimonio delle case pubbliche per ampliarlo - ha continuato Maran -, una opportunità decisiva soprattutto se riusciremo a realizzare l'obiettivo di una nuova Società della casa, che qui avrà quindi un grande polmone di acquisto di case realizzate secondo i migliori parametri ambientali".

Case, negozi e uffici ma non solo. A Scalo Farini è previsto un parco di circa 300mila metri quadri, pari a circa il 65% della superficie totale. Al centro, inoltre, ci sarà la nuova sede dell’Accademia di Brera che riusa uno degli edifici storici dello scalo e il rispettivo campus per i suoi studenti.

"Un altro degli edifici storici presenti verrà utilizzato per una funzione pubblica in via di definizione. - ha proseguito Maran -. Attualmente si stanno avviando le procedure di gara da parte di Ferrovie dello Stato per selezionare lo sviluppatore delle aree che dovrà attuare il masterplan Farini già definito tramite un concorso internazionale, ovviamente coerente con tutte le norme approvate dal consiglio comunale sull’accordo scali ferroviari".