Il nuovo quartiere di Milano, con le case a 600 euro

Scuole, aree verdi, un centro sportivo e nuove case a canone convenzionato. L'ex Trotto di Milano, l'area dismessa da anni tra le vie Piccolomini, Rospigliosi, Aldobrandini e il piazzale dello Sport, è sempre più pronto a rifarsi il look. Come annunciato da palazzo Marino, nelle scorse ore "è stato infatti adottato dalla giunta il Piano attuativo obbligatorio 'Pa7 Trotto', che nei prossimi mesi sarà disciplinato dalla convenzione tra il comune e la società Prelios Sgr SpA per conto del fondo immobiliare Invictus". I cantieri dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2024 e "sviluppatore dell'operazione sarà" la società che opera nel settore immobiliare Hines Italy".

"L’intervento porterà alla nascita di un nuovo quartiere residenziale, in gran parte costituito da housing sociale, ovvero residenze in locazione a canone convenzionato, frutto di accordi con il comune di Milano, in forza dei quali saranno realizzati circa 700 alloggi a canoni sociali medi di 120 euro/mq annui", hanno spiegato dal comune. In pratica, sarà possibile affittare "ampi bilocali" a circa 600 euro al mese. Il nuovo quartiere sarà - hanno sottolineato dal'amministrazione - "caratterizzato da un articolato sistema di spazi a verde e dalla presenza di servizi per il quartiere ricavati all’interno degli immobili vincolati", perché "gran parte dell’impianto sportivo, ex scuderie e fienili in particolare, è stato dichiarato di interesse culturale dalla Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio".

Il progetto, firmato dallo studio internazionale di architettura Kohn Pedersen Fox Associates, disegna uno spazio a piazza giardino centrale su cui affacciano le nuove residenze, aperto verso sud, e reinterpreta il tracciato dell’impianto storico della pista del Trotto.

"Una trasformazione, quella proposta, che risponde anche ad alcune priorità individuate dal ‘Mosaico San Siro’, lo studio d’area elaborato dall'amministrazione a partire dall’apertura al quartiere con nuovi spazi pubblici e percorsi protetti, dalla creazione di un nuovo fulcro urbano per la socialità e il tempo libero e dal potenziamento dell’offerta di servizi locali secondo la direzione della città di prossimità tracciata dal comune", hanno rimarcato da palazzo Marino.

Oltre alle residenze in locazione, "verranno realizzati un nuovo centro sportivo con una palestra polifunzionale e campi da padel, negozi di vicinato e servizi di prossimità che prevedono anche iniziative di formazione e assunzioni di giovani dei quartieri abitativi pubblici nel quadrante San Siro, attività produttive e imprese sociali, un asilo nido per 60 bambini in un edificio vincolato in via Aldobrandini e un centro per il doposcuola dedicato a ragazzi delle scuole superiori, anch’esso in un edificio vincolato", si legge in una nota del comune. "Contemplate anche - ha concluso il comune - opere di urbanizzazione primaria e secondaria, per un totale di circa 12,7 milioni di euro, tra cui la riqualificazione di strade, spazi pedonali, a verde attrezzato e attraversamenti pedonali a raso, una scuola d’infanzia comunale per 125 bambini e nuovo verde per quasi 50mila mq".