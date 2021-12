Aler pronta ad assegnare mille case popolari a Milano

Aler Milano intende raddoppiare nel 2022 le assegnazioni delle case popolari. Nel corso dell'anno che sta per incominciare, l'azienda assegnerà almeno 1.500 alloggi di cui 1.000 nel capoluogo, e avvierà un progetto di housing sociale pubblico per coloro che, pur non potendo accedere alle case popolari, non possono permettersi gli affitti sul mercato privato.

Sono i dati essenziali del piano approvato dalla giunta lombarda per la valorizzazione degli alloggi Aler tra Milano e la sua città metropolitana. In particolare sono 823 gli alloggi da assegnare con canone concordato per quindici anni: 174 si trovano nel quartiere di San Siro e verranno concessi a chi ha un reddito Isee tra 12 mila e 16 mila euro. Gli altri 649 sono destinati a nuceli tra 16 mila e 45.600 euro di Isee, appartenenti a categorie specifiche: giovani coppie, forze dell'ordine, genitori separati, lavoratori precari e chi viene sfrattato per finita locazione nel privato.

Aler e la Regione stimano in più di 31,5 milioni di euro i proventi derivati dalla valorizzazione di questi alloggi, con ricavi calcolati in 26,8 milioni tolte le spese. Denaro che dovrà essere investito per recuperare 1.789 alloggi sfitti a Milano, Rozzano e Sesto San Giovanni.

"In un contesto come quello attuale, in cui le difficoltà sociali ed economiche portano a un aumento delle fragilità - precisa l'assessore alla casa Alessandro Mattinzoli - bisogna dare vita a tutti gli strumenti possibili per sostenere le persone più esposte a rischi di precarietà abitativa". E con questo provvedimento "da una parte - spiega l'assessore - puntiamo a raddoppiare le assegnazioni dei servizi abitativi pubblici in attuazione delle direttive regionali e delle modifiche normative che sono state approvate dal Consiglio regionale". Dall'altra "vogliamo invece dare una risposta a tutti i soggetti che non hanno la possibilità di avere un alloggio".