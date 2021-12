Un intero quartiere di case popolari sarà riqualificato col superbonus 110%

Sette edifici del quartiere Aler di Rozzano saranno riqualificati con il superbonus 110% senza alcun costo per gli inquilini dei 442 appartamenti coinvolti. Lo comunica l'amministrazione. Ad utilizzare il superbonus sarà la società municipalizzata Ama Rozzano che gestisce l'amministrazione condominiale di venti palazzi in virtù di un accordo con Aler Milano. Progressivamente il superbonus verrà utilizzato anche per gli altri tredici edifici.

Gli interventi, al momento focalizzati sui primi sette palazzi in via Dalie, via Tuberose e via Glicini, riguarderanno il rifacimento dei cappotti degli edifici con l’isolamento delle pareti esterne, dei solai e dei soffitti delle cantine, ma anche il miglioramento antisismico dei palazzi che diventeranno così più sicuri. Previsti poi interventi nei singoli alloggi per sostituire i serramenti e installare nuovi termosifoni e pompe di calore, nonché gli 'schermi' solari. Antas, gestore del teleriscaldamento, si occuperà della progettazione e realizzazione dei lavori.

"Si tratta di un’occasione straordinaria per il quartiere Aler che non potevamo perdere, un’operazione per la quale gli inquilini non dovranno versare un solo euro", dichiara il sindaco di Rozzano Gianni Ferretti: "Gli interventi influiranno positivamente sull’ambiente grazie all’efficientamento energetico degli edifici e ci saranno meno costi di gestione, senza considerare che la riqualificazione delle facciate sarà un’opportunità di rinnovamento in più per tutto il quartiere".