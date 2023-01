300 famiglie senza tv in una casa popolare del Comune di Milano

Non è sicuramente il problema principale delle case popolari di Milano. Lo ammette lo stesso Antonio Salinari, consigliere del Municipio 7, nel segnalare il caso. Ma di certo per molti anziani di via Saint Bon 6, in zona Forze Armate, è un problema. Stiamo parlando della visione dei canali televisivi, impossibile da più di due mesi per un totale di 304 famiglie, diverse delle quali composte da anziani.

"Internet e lo streaming, per gli anziani, sono difficilmente accessibili", commenta Salinari: "Non è certo l'unico problema che colpisce le case popolari del Comune di Milano, ma la tv resta spesso il solo mezzo di comunicazione, informazione e di compagnia". Secondo il consigliere, "il guasto all'antenna centralizzata, per il quale MM continua a rimandare l'intervento, è solo l'ennesimo problema che affligge il complesso di via Saint Bon 6, oltre alle impalcature che imprigionano le palazzine da diversi mesi, agli ascensori spesso guasti, ai caloriferi che si bloccano e lasciano al gelo migliaia di persone".