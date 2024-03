"Oltre 140mila edifici a Milano andrebbero risistemati"

"La nuova direttiva europea sulle case green pone obiettivi ambiziosi e sfidanti con un arco temporale sufficiente per pianificare un'attenta riqualificazione degli edifici residenziali. Il 70% del patrimonio immobiliare residenziale di Milano necessita di interventi, parliamo di oltre 140mila edifici. Serve subito una mappatura per capire dove e come intervenire". Lo ha detto Leonardo Caruso, presidente dell'Anaci di Milano, l'associazione nazionale degli amministratori condominiali e immobiliari, commentando la nuova direttiva dell'Unione europea sulle case green.

La progettazione, secondo Caruso, dovrà essere a 360 gradi: "In passato - spiega il presidente di Anaci Milano - ci siamo concentrati esclusivamente sul contenimento energetico. Adesso occorre ragionare in modo diverso e pensare agli edifici nella loro interezza sistemica".

In Lombardia case con più di 70 anni

La Lombardia, spiega Anaci, è la regione con il maggior numero di condomini in Italia con l'età delle strutture che supera nella maggior parte dei casi i 70 anni. Soltanto a Milano il 70% degli edifici è stato costruito prima degli anni '80. "Ci sono, per esempio, strutture di cemento armato vetuste, sistemi fognari obsoleti - aggiunge Caruso - la manutenzione dei pozzetti o la pulizia dei canali deve essere fatta con cadenza regolare in condominio".

In un momento del genere l'auspicio è che il governo "tenga conto, nei tavoli di lavoro, anche delle istanze degli amministratori di condominio che vivono gli edifici tutti i giorni e conoscono la loro storia e le loro difficoltà - prosegue Caruso -. Valuteremo gli incentivi che verranno proposti e ci aspettiamo azioni mirate e attente a tutelare le fasce più bisognose".