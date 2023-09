Caro case per studenti: il comune organizza una tavola rotonda

Una tavola rotonda per affrontare il tema delle stanze per gli studenti. Questo l'obiettivo del tavolo convocato dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, per il prossimo 22 settembre.

All'incontro parteciperanno i rettori delle università di Milano, rappresentanti delle associazioni studentesche rappresentati di Regione Lombardia e Città Metropolitana di Milano. Da palazzo Marino hanno fatto sapere che verranno illustrate le iniziative messe in campo dal comune in questi mesi e i risultati ottenuti.