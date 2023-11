Le nuove case (anche ad affitto calmierato) alle porte di Milano

Sono in partenza i lavori per Unione 0, il lotto privato delle ex aree Falck a Sesto San Giovanni: le stesse aree che ospiteranno anche la Città della Salute, col trasferimento dell'Istituto nazionale dei tumori e dell'Istituto neurologico Besta. Lo ha annunciato Hines. Unione 0 occuperà 129mila metri quadrati di superficie lorda costruita, con residenze in affitto, uno studentato, hotel e spazi direzionali. L'investimento è di 600 milioni di euro, attraverso il fondo immobiliare Unione 0 gestito da Prelios Sgr, e partecipato da Hines e Cale Street, società d'investimento immobiliare sostenuta dal Kuwait Investment Office.

27mila metri quadrati saranno dedicati all'edilizia convenzionata, realizzata da Redo Sgr. Hines si occuperà anche delle opere di urbanizzazione in vista non solo del completamento di Unione 0, ma anche della Città della Salute. Concluse le attività di bonifica e i lavori di scavo, entro sei mesi partirà la cantierizzazione. Al momento sono già pronti i permessi di costruire per lo studentato, mentre gli altri permessi sono in via di rilascio. Il cantiere si concluderà entro il 2026. Vi lavoreranno circa 500 persone ogni giorno. Unione 0 consisterà in sei edifici, per circa 6mila persone tra spazi residenziali e direzionali.

Antonio Citterio patricia Viel (Acpv) ha disegnato gli spazi direzionali per 50mila metri quadrati e l'hotel per 11mila metri quadrati (300 camere in tutto), mentre Park Associati ha progettato lo studentato (700 posti letto, 22mila metri quadrati) e Scandurra le residenze a mercato libero (46mila metri quadrati, 480 appartamenti). Intesa San Paolo ha già stipulato un contratto preliminare per portare nella nuova torre uffici direzionali ed esecutivi.