Le case vacanze del comune di Milano, chi può prenotare e come

Da oggi, martedì 19 aprile, sono aperte le iscrizioni per i soggiorni nelle case vacanze del comune di Milano. Dopo gli open day dei giorni scorsi organizzati al Parco Trotter per far conoscere l’offerta alle famiglie, fino al 2 maggio sarà possibile presentare le domande per iscrivere bambini e bambine dai 6 ai 14 anni alle attività organizzate nelle strutture di Ghiffa, sul Lago Maggiore, Vacciago, Lago d'Orta, Bardonecchia, Alta Val di Susa, e Marina di Massa.

"Un'esperienza divertente, educativa e stimolante accompagnata da personale educativo qualificato offerta dal 13 giugno al 2 settembre 2022 nelle strutture messe a disposizione al lago, al mare e in montagna con periodi suddivisi in sei turni da dieci giorni l’uno", sottolineano da palazzo Marino.

L’accesso alle prenotazioni è previsto sia per residenti sia per non residenti, "con priorità in graduatoria sui primi e tariffe che variano in base all’Isee della famiglia. L’iscrizione sarà accettata solo se i richiedenti sono in regola con il pagamento di refezione scolastica, centri estivi degli anni 2020-2021, pre scuola e giochi serali, o - spiegano dal comune - dopo aver sanato entro il 26 aprile eventuali insolvenze".

"Una grande partecipazione lo scorso fine settimana all’open day delle case vacanza, organizzato al Parco Trotter, che conferma l'interesse delle famiglie per la tradizionale offerta educativa estiva del comune di Milano - rimarca la vicesindaco e assessora all'istruzione Anna Scavuzzo -. I soggiorni al mare, in montagna e sul lago tornano a essere una bella opportunità educativa e insieme di divertimento per bambini e bambine: quest'anno saranno aperti anche alle piccole e ai piccoli ucraini arrivati qui in questi mesi. La comunità milanese si apre e certamente i percorsi di inclusione possono contare sui servizi educativi e scolastici, anche estivi".