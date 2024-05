Apre il nuovo casello sull'autostrada di Milano

Apre domenica 2 giugno il nuovo casello autostradale Lainate/Arese. Situata al km 8,2 della A8 Milano-Varese, la stazione rientra nel progetto per la realizzazione della quinta corsia dell'autostrada. L'opera è stata conclusa nei tempi previsti.

Il nuovo casello ha un piazzale largo circa 43 metri e può ospitare otto piste per il traffico ordinario e una per i transiti eccezionali, sia in entrata che in uscita dal tratto autostradale. Nella nota diffusa da Autostrade si legge che ai lavori nell'ultimo mese hanno partecipato 90 addetti tra tecnici e maestranze, a cui aggiungere 40 mezzi impegnati 24 ore al giorno 7 giorni su 7.

La vecchia stazione verrà demolita. Nelle prossime settimane i lavori proseguiranno prevalentemente di notte per le 'attività di finalizzazione'. Autostrade va sapere che "la nuova stazione produrrà un significativo decongestionamento della circolazione" con una "migliore fruibilità sia in entrata che in uscite del tratto autostradale".