È stato ripulito il Casello di Piazza 5 Giornate: verrà affidato a una nuova associazione

Avrà un nuovo inquilino il casello daziario di Piazza 5 Giornate a Milano, struttura ormai abbandonata a sé stessa. Lo ha deciso il comune di Milano dopo che l'associazione cui era stato assegnato aveva smesso di usufruirne e non aveva rispettato il contratto sottoscritto (la struttura era letteralmente invasa da spazzatura e c'erano senzatetto che lo usavano come dormitorio).

"Il Comitato 22 marzo aveva segnalato a fine ottobre il suo stato di abbandono, pieno di rifiuti e con persone che lo usavano per dormire - ha spiegato in un post l'assessore alla polizia locale Marco Granelli -. Un primo intervento di pulizia è stato effettuato da Amsa e una verifica da parte dei servizi sociali delle persone che lo frequentavano, per offrire i posti di accoglienza del Comune".

"Insieme ad assessorati e uffici competenti con il Demanio abbiamo riscontrato che l’associazione al quale era stato assegnato non lo stava utilizzando e non aveva rispettato il contratto, che così è stato disdetto - ha puntualizzato Granelli -. E quindi venerdì 5 novembre il Comune ha ripreso possesso del casello e lo ha messo in sicurezza. Nel frattempo il Demanio avvierà la procedura per un nuovo utilizzo".