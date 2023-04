Il nuovo negozio dell'Enel al casello daziario in piazza 24 Maggio

Potrebbe sorgere un negozio di Enel Energia in piazza 24 Maggio, precisamente nel casello daziario lato ovest, ma prima il Comune di Milano pubblicherà un bando per la ricerca di eventuali altre soluzioni. È infatti scaduto, il 31 marzo 2022, il contratto di concessione con l'associazione Milano Altri Talenti, che lo gestiva in precedenza. Poco dopo, ad agosto dello stesso anno, Enel ha depositato una manifestazione d'interesse per realizzare un negozio Enel Energia, e gli uffici comunali hanno valutato che la proposta fosse di pubblico interesse. Anche perché l'azienda ha pensato a servizi aperti alla collettività, come un info point sulla liberalizzazione del mercato energetico e un servizio pos per pagare bollette e bollettini. Non manca una proposta di mostra aperta al pubblico con otto opere d’arte dall’artista Dario Tironi, create con oggetti raccolti in disuso, che accompagnano la cittadinanza verso la città sostenibile del futuro.

In sintesi, la proposta di Enel prevede interventi di riqualificazione per oltre 227mila euro tra impianti, opere edili, arredi, controsoffitti, nuova pavimentazione, eliminazione delle barriere architettoniche, climatizzazione e altri lavori. Per tutto lo spazio (429 metri quadrati compreso il piano interrato), in 9 anni, il Comune di Milano proporrà nel bando un canone complessivo di oltre 436mila euro, da non corrispondere nei primi tre mesi (durante i quali si effettueranno i lavori di ristrutturazione), e che ammonterà poi a 37.403 euro dal quarto al 12esimo mese e a 49.871 euro per ogni anno successivo.

Per l'offerta economica saranno attribuiti al massimo 30 punti, per quella tecnica al massimo 70 (e ne occorreranno almeno 50 per essere ammessi). Enel dovrà partecipare alla gara e avrà 30 giorni di tempo per esercitare il diritto di prelazione e pareggiare chi sarà risultato il miglior offerente.