Una nuova caserma dei vigili del fuoco milanese

È entrata in servizio nella serata di venerdì 24 febbraio la nuova caserma dei vigili del fuoco di Peschiera Borromeo (hinterland est di Milano). La sede è costituita da personale volontario e garantirà la copertura dello stesso territorio e dei comuni limitrofi.

La caserma è stata realizzata dal comune di Peschiera Borromeo e si trova in via Carducci, nell’area che ospita il comando di polizia locale e la protezione civile. L’organico della sede, attualmente composto da 15 unità, sarà a breve incrementata a seguito di un corso che prenderà il via nei prossimi giorni.

Il servizio, sotto il coordinamento della sala operativa del comando di via Messina, sarà veicolato come da procedura attraverso il Nue112 e permetterà di inserirsi nel dispositivo di soccorso provinciale. La struttura è entrata in servizio venerdì 24 febbraio alle 20 ed erano presenti il comandante dei vigili del fuoco di Milano, Nicola Micele, e il sindaco di Peschiera Borromeo Augusto Moretti.