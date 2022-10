'Da grande farò il pompiere': l'evento per i più piccoli dei vigili del fuoco

"Da grande farò il pompiere" organizzato dal Fondo Comune di solidarietà dei vigili del fuoco di Milano e Monza è arrivato alla XIV edizione, questa iniziativa è sostenuta dal Comando vigili del fuoco e da quest’anno anche dal Comune di Milano e ha visto la partecipazione di circa 10.000 bambini e di circa 30.000 persone. Il Fondo nasce 25 anni fa grazie alla volontà di alcuni vigili che volevano dare un aiuto a tutti quei colleghi che avevano avuto problemi di salute personale o in ambito familiare.

Oggi l’associazione è una realtà importante del Comando di Milano e conta più di 500 iscritti e ha aiutato in questi anni circa 200 famiglie di colleghi in difficoltà. Domenica 16 ottobre, con l'apertura della caserma di via Messina il Comando ha voluto anche aderire alla settimana della Protezione Civile per la Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali. Dalle ore 10 le famiglie hanno approfittato della giornata per venire a provare per un giorno a fare il pompiere.

I tantissimi partecipanti in fila dal mattino, hanno avuto la possibilità di ammirare un’ampia rassegna di attrezzature e mezzi in dotazione al corpo nazionale dei vigili del fuoco, soprattutto il percorso con l’anfibio e l’autopompa in servizio il giorno della strage di via Palestro sono stati molto apprezzati dai presenti. Nei luoghi della festa i bambini hanno partecipato con entusiasmo e allegria alla pompieropoli, al percorso con le macchinine elettriche, all’arrampicata sulla parete Saf e il simulatore di guida su Aps.

Tante foto sono state scattate con Grisù, l’Uomo Ragno, Cat Woman e altri supereroi e poi con DarK Fener e i personaggi della trilogia di Guerre Stellari. Inoltre, nel nostro auditorium hanno guardato con piacere il video con cartoni animati dei pompieri con Medicinema, la mostra di modellini fatti a mano del comando di Sondrio, oltre alla collezione di elmetti e molte altre attrazioni dedicate a loro. Sono state anche molto considerate e seguite le isole sanitarie per l’insegnamento della disostruzione delle vie aeree, tema rivolto ai genitori.

Molto ammirato da tutti i partecipanti il "castello di manovra", la torre dove i pompieri periodicamente svolgono le esercitazioni più estreme; senza dimenticare l'interessante visita con i racconti dei nostri ciceroni i volontari dell’Anvff, presso il museo storico permanente, che risiede nei locali del Comando. Per tutti i bambini è arrivato anche un dono in regalo, a ricordo di una giornata memorabile diversa dal solito, insieme ai vigili del fuoco donato dai soci del Fondo.