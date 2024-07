Ondata estiva di covid, Fontana: “Una sorta di influenza, nessun alert”

La situazione covid a Milano è sotto controllo. l presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha affermato di "non aver ricevuto alcun tipo di alert" in merito all’aumento dei casi di Covid in Lombardia.

"Da quello che raccolgo dal mio assessorato mi sembra di capire che si tratti comunque di sintomi molto leggeri e che si tratti, sostanzialmente, di una sorta di influenza" ha aggiunto a margine della decima tappa della Commissione bicamerale per le Questioni Regionali che si è svolta presso la Prefettura di Milano. "È chiaro che è fastidiosa - ha chiosato Fontana. Bisogna sempre stare attenti e fare le valutazioni del caso".

Pregliasco: “Rialzo dei casi, ma non è emergenza”

In questa fase "stiamo assistendo a un rialzo dei casi Covid, ma sicuramente non a una situazione emergenziale. Questo anche perché abbiamo tutti acquisito un'immunità ibrida, cioè abbiamo già sperimentato pregresse infezioni o vaccinazioni o vaccinazioni-infezioni, e quindi un po' di capacità di risposta al virus ce la siamo costruita". Lo ha detto all'Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva dell'università Statale di Milano.

Il coronavirus, però, "purtroppo ogni 4-6 mesi si rimette al centro della scena. Circola una variante con caratteristiche di immunoevasività, cioè in grado di schivare questa nostra capacità di risposta. Da qui l'aumento dei casi. Per fortuna nella gran parte degli episodi l'infezione si dimostra meno problematica che in passato per la salute. Da un lato noi siamo un po' più attrezzati - ha spiegato l'esperto - dall'altro il virus è un po' più 'buono', di conseguenza la gran parte dei casi scivola via senza complicanze, anche se non mancano manifestazioni abbastanza importanti dal punto di vista della sintomatologia, un po' stile inizio del Covid, anche per i più giovani".

Differenza tra Covid e influenza: come riconoscerli

I sintomi dell’ultima variante del covid, la Kp3, sono simili a quelli visti sin qui con altre varianti del coronavirus, fastidiose in un soggetto in buona salute ma generalmente meno gravi, come successo dalla variante omicron in poi. Questo perché la popolazione gode ormai, in generale, di una immunizzazione ibrida dovuta alle vaccinazioni e alle infezioni precedenti.

Ma questo non significa che il virus non si può contrarre. I sintomi della variante Kp3 sono simili a quelli delle sindromi influenzali, come:

febbre

tosse

mal di testa

mal di gola

dolori muscolari o corporei

difficoltà respiratorie

perdita di gusto e olfatto

Come distinguere il covid da una influenza? I sintomi sono simili ma solo un test può dirci quale infezione è in corso nel nostro organismo. I rimedi sono però gli stessi: antidolorifici e antipiretici in attesa che il nostro sistema immunitario faccia tutto il lavoro per farci guarire. E cautela per non contagiare gli altri.

Prevenzione e accortezze igieniche contro il covid Kp3

Poi, molto dipende dalla tipologia del paziente e dalla gravità dei sintomi: "Per i casi gravi - spiega il professore Lorenzo Pregliasco al sito del gruppo San Donato - e soprattutto in pazienti anziani o che presentano altre patologie come diabete o problematiche respiratorie o cardiache, è disponibile in commercio un trattamento antivirale specifico. Tuttavia, per la maggior parte delle persone, un trattamento con antinfiammatori e qualche giorno di riposo è sufficiente".

Per prevenire l'infezione dalla variante Covid Kp3 è bene mantenere alcune accortezze igieniche elementari: