Palazzo Marino e Castello Sforzesco al buio per un'ora: la protesta

"Milano, città dalle mille luci, domani sera (giovedì, ndr) dalle 20 alle 21 si spegnerà attraverso due dei luoghi più rappresentativi, Palazzo Marino e il Castello Sforzesco". Lo scrive su Facebook il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

"Lo facciamo - spiega il primo cittadino - per aderire all'iniziativa dell'Anci contro l'aumento dei costi dell'energia. Un rincaro che incide negativamente sui bilanci degli enti locali limitando la possibilità di erogare con continuità i servizi pubblici ai cittadini. Al governo chiediamo ascolto e misure per il bene delle nostre comunità".

Dopo le dichiarazioni alla stampa dei sindaci, rimbalzano anche sui social le adesioni alla protesta simbolica che vedrà spente, per pochi minuti, piazze e luoghi simbolici dei Comuni italiani per protestare contro il caro bolletta. Da Nord a Sud le associazioni regionali hanno raccolto l’invito del presidente Anci Antonio Decaro che ha parlato senza mezzi termini di rischio di “tagli ai servizi essenziali” qualora il governo non intervenisse con ristori adeguati.

Mauro Guerra in qualità di presidente di Anci Lombardia sui profili social dell’associazione ribadisce: “C’è il grande tema dell’equilibrio di parte corrente dei bilanci dei comuni. Oggi messo pesantemente in discussione dagli straordinari incrementi dei costi delle materie prime e dell’energia che, oltre che su famiglie e imprese, si abbattono anche sui Comuni in modo molto pesante. Si pensi soltanto ad esempio all’illuminazione pubblica, agli impianti dei servizi comunali. Su questo va raccolto e l’allarme che viene dai territori. Anci Lombardia – aggiunge – rivolgere con forza un appello ad intervenire ai parlamentari di tutti gli schieramenti ed agli esponenti del Governo”.