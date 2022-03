Una casa di Milano è stata donata ai gatti senza famiglia

Un appartamento donato ai felini. Sembra quasi la trama dell'amatissimo film di animazione 'Gli aristogatti', ma è quello che è accaduto realmente a Milano, dove grazie alla generosità di una sostenitrice dell’Organizzazione internazionale protezione animali, una casa è stata trasformata in uno spazio a misura di gatto per accogliere i mici in attesa di adozione.

La 'cat house', così è stata battezzata, conta sei ampie stanze, tutte a disposizione dei gatti e allestite con aree cibo e acqua, gioco e riposo. L'ambiente, con grandi finestre, è luminoso e affacciato sul verde, lontano dai rumori della città. In attesa di trovare una nuova famiglia, gli animali in questo modo vengono ospitati in un ambiente accogliente e meno traumatico di un gattile tradizionale.

"Nella cat house, dopo le necessarie cure veterinarie, accogliamo gatti che sono stati abbandonati, provenienti già da un contesto familiare o cuccioli che, diversamente, sarebbero destinati ad una vita in gabbia, in un freddo e triste gattile - spiega Francesca Collodoro delegata dell’Oipa di Milano e Monza Brianza -. Qui non vi sono né gabbie né costrizioni di nessun genere, perché l’ambiente è stato concepito come un porto ospitale e accogliente dove poter transitare in attesa di poter salpare in tutta sicurezza verso nuove destinazioni, verso nuove famiglie".

L'appartamento offre ai gatti ospiti l’opportunità di vivere in un ambiente tranquillo, dove anche quelli con storie molto difficili possono ritrovare la serenità. A tutti gli animali sono garantite attenzioni quotidiane grazie a un gruppo di volontari Oipa che, con grande dedizione, garantisce a turno il massimo benessere ai felini. "Ma la solidarietà e l’amore per gli amici accolti nella cat house è forte non solo tra i volontari - aggiunge Collodoro - l’arredamento e i materiali della casa sono stati recuperati o donati da amici e sostenitori dell’Oipa di Milano e Monza Brianza, cui vanno i nostri più sentiti ringraziamenti". Per sostenere la cat house e adottare uno dei mici ci si può rivolgere a Francesca Collodoro, delegata Oipa Milano, Monza Brianza, contattandola al 346 7032533 o scrivendole a milano@oipa.org.