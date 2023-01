La catena umana di ciclisti sotto la Regione Lombardia a Milano

Dopo viale Monza e corso Buenos Aires, martedì mattina è stata la volta di via Galvani: dove alle 7.30 si sono radunati attivisti e simpatizzanti del movimento 'proteggiMi' per fare una catena umana a protezione della pista ciclabile che da via Melchiorre Gioia porta in direzione della sede della Regione Lombardia.

È la terza edizione. Questa volta, l'obiettivo è sensibilizzare la città e sulle difficoltà di una ciclabile molto spessa resa impraticabile dagli automobilisti in sosta o fermata abusiva, che costringono le persone in bici a deviazioni molto pericolose in mezzo alla carreggiata, mettendo in pericolo la propria incolumità. La "ciclabile umana" si è svolta anche a Cagliari, Firenze, Napoli, Torino, Treviso e Roma.

Un altro obiettivo del flash mob di "ProteggiMi" era quello di esprimere il proprio sostegno alla proposta di trasformare Milano in città30 dal 2024. "Apprezziamo l'ordine del giorno approvato il 9 gennaio scorso dal Consiglio Comunale - dicono Ilaria Fiorillo e Tommaso Goisis - la "città30" porta numerosi vantaggi dal punto di vista della sicurezza, sociale ed ambientale e per questo è già realtà in città come Barcellona, Bruxelles, Londra, Madrid, Valencia e Olbia in Italia".

"Ma la città30 deve essere ben più di un limite, deve essere un ripensamento degli spazi urbani per renderli sempre più a misura di persone che si muovono a piedi, in bici e coi mezzi pubblici, a partire da quelle più fragili: per questo è importante che ora il sindaco Sala e la Giunta formulino e approvino un vero e proprio piano, con anche risorse economiche adeguate. A Milano c'è una triplice emergenza: di sicurezza, ambientale e di assenza di spazio pubblico per le persone: al Comune - le loro parole - chiediamo un intervento coraggioso e su larga scala".