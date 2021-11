Cure palliative, in Statale la prima cattedra universitaria in Italia

Nasce all'Università Statale di Milano la prima cattedra italiana di cure palliative. Sarà occupata da Augusto Caraceni dell'istituto dei Tumori, che già insegna questa materia all'ateneo di via Festa del Perdono. L'obiettivo del corso sarà quello di formare i medici che aiutino e sostengano al meglio gli ammalati nelle fasi 'estreme' della vita.

"Ogni anno in Italia oltre 543 mila adulti necessitano di cure palliative, ma il tasso di copertura del bisogno si ferma al 23%", commenta Caraceni, e "si stima che oltre 35 mila minorenni abbiamo necessità" di queste cure, "ma purtroppo solo il 5% riesce ad accedervi. Gli hospice nel nostro Paese sono 240".

"Le cure palliative vanno rafforzate perché di fondamentale funzione per chi soffre. Alla sanità italiana chiediamo uno sforzo in più", sollecita Caraceni. "La vita della persona va rispettata e difesa sempre, alla luce della sua dignità che è un valore al di sopra di ogni valore, come sottolinea il Magistero da Pio XII in poi - afferma il presidente della Pontificia Accademia per la vita, monsignor Vincenzo Paglia, atteso al convegno in Statale - Le cure palliative rendono concreta la tutela della dignità umana e vanno fatte conoscere sempre meglio e sempre di più".